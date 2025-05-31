Вбросы выбивают почву из-под ног «Интера». Выбор Индзаги демотивирует финалиста

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вчера, 13:00

Опасный инсайд накануне важного матча.

Нынешний «Интер» напрямую ассоциируется с Симоне Индзаги – миланцы попали в точку, выбрав этого специалиста как преемника Антонио Конте. Его выбор принёс команде скудетто и два финала Лиги чемпионов. Ко второму «нерадзурри» подходят уже не андердогом, да и соперник – не стопроцентный фаворит, как «Барса» или «Ливерпуль», а ПСЖ . Команда яркая, но с неубедительной репутацией. Даже так у «Интера» возникнет достаточно проблем. Команда не так стабильна, как хотелось бы фанатам – и новости вокруг главного тренера лишь сильнее выбивают почву из-под ног миланцев.

Лидеры атаки менее заметны

Чемпиона Италии определили миллиметры, так что, вполне возможно, именно привычной эффективности не хватило «Интеру», чтобы забраться на вершину. На острие у «нерадзурри» давно образовалась связка Тюрам-Мартинес. Маркус – универсальный форвард, который хорош в подыгрыше, Лаутаро – идеальный наконечник для миланцев.

Но в текущем сезоне аргентинец выступил куда ниже своего привычного уровня. Лаутаро играл с разными партнёрами, мог проседать по качеству игры, но три предыдущих сезона стабильно забивал больше 20 мячей в чемпионате. Показатель в завершившемся розыгрыше – не уровень для форварда, на которого делает ставку топ-клуб. 12 мячей за 31 игру – в два раза меньше, чем в предыдущем сезоне.

Понятно, что есть глубина на этой позиции – Тюрам свои 14 мячей забил, плюс в отдельном матче Мартинеса могут заменить Корреа, Тареми или Арнаутович. Но они не дают того же качества на длительной дистанции – и аргентинец перестал его давать. В концовке чемпионата нападающий ещё и выбыл из обоймы – на фоне микроповреждений пропустил четыре заключительных матча Серии А. На этом отрезке «Интер» не удержал победу над «Лацио», оставил «Наполи» в лидерах, ошибка стала решающей. С таким форвардом «нерадзурри» подходят к финалу ЛЧ .

Борьба за требл истощила «Интер» – сил не хватило

Тут сразу можно возразить – парижане тоже играли сразу в трёх турнирах и боролись за Суперкубок Франции. При этом «Пари Сен-Жермен» собрал все трофеи. Здесь стоит вспомнить о разнице в конкуренции. В Лиге 1 есть ПСЖ и все остальные – никто и близко не может подступиться к титулу. Чемпион сменяется лишь в случае, если сами парижане своей игрой отдадут лидерство. В Кубке – то же самое.

И теперь сравнить это с конкуренцией в Италии. Только в этом сезоне неожиданные команды устроили «Интеру» американские горки. «Наполи» со старта ворвался на вершину и побеждал от матча к матчу. Потом просел – но на первое место вырвался не «Интер», а «Аталанта». На пике бергамасков было просто не остановить, никто не справлялся с их прессингом и работоспособностью. «Интер» весь сезон пребывал в напряжении и вёл борьбу в тени – собирал свои очки и ждал ошибок конкурентов.

Параллельно с этим – борьба в Кубке, где даже кризисные «Юве» и «Милан» способны блеснуть, и Лига чемпионов. По ЛЧ отдельный разговор – уже в четвертьфинале «Интер» столкнулся с «Баварией», в следующей стадии попалась «Барса». Теперь добавить к этому напряжённую гонку в чемпионате (а не прогулку, как у ПСЖ ) и дерби с мотивированным «Миланом» в полуфинале Кубка.

«Нерадзурри» в итоге посыпались и упустили два трофея из трёх. При этом к заключительному – и самому важному – матчу сезона сил осталось минимум. Эта дистанция высосала из «Интера» все соки.

Индзаги готов уйти – инсайд появился не вовремя

Такой вот фон вокруг «Интера» в преддверии финала ЛЧ . И в такой атмосфере инсайд о Симоне Индзаги – ещё один толчок к пропасти. По последним данным, специалист в шаге от перехода в чемпионат Саудовской Аравии – с ним активно вёл переговоры «Аль-Хиляль». Отмечается, что стороны уже пришли к устному соглашению. Получается, матч против ПСЖ , независимо от результата, будет для Индзаги последним в «Интере».

Можно воспринимать эту новость, как угодно. Можно говорить, что Симоне дал «Интеру» всё, что мог – сделал стабильным топ-клубом, принёс финал ЛЧ , скудетто, Кубки и Суперкубки, теперь может забрать «ушастый». Возможно, период Индзаги в клубе и правда подходит к концу – но такие решения точно не стоит принимать в преддверии решающего матча. И тем более не должны такие инсайды быть прямо перед финалом. Разговоры идут вторую неделю.

Команда нестабильна, не так эффективна в атаке, как прежде – и теперь к этому добавляются слухи, которые способны сбить настрой коллектива.

ПСЖ – удобный соперник для «нерадзурри», однако есть весомое «но»

На самом деле как раз против таких команд, как «Пари Сен-Жермен», «Интер» отлично играет. Соперник предпочитает владеть мячом, действует первым номером, активно атакует. «Нерадзурри» же предпочитают выжидать и играть на контратаках – парижане позволят это сделать.

Вдобавок «Интер» не любит никаких изысков – не стесняется сбиваться на вертикальный футбол с простыми забросами и дальними передачами, которые разбивают прессинг соперника. Это принесло результат что с мюнхенцами, что с каталонцами.

Проблема в другом. Чтобы этот план работал эффективно, команда должна быть единым организмом, в котором все процессы согласованы и подчинены одной цели. Нестабильному «Интеру» добиться этого не так просто – постоянно где-то возникает сбой. Теперь инсайд по будущему тренера может отвлечь игроков от финала. «Нерадзурри» необходимо проявить характер.