Испанский тренер – на грани. Поражение от «Пари НН» после спорного сезона может стать последней каплей

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вчера, 10:00

Роберт Морено – на волоске.

Ключевые ошибки в матчах с конкурентами

Можно говорить, что у сочинцев оказался довольно тяжёлый календарь. В первых же турах пришлось играть с командами, которые в итоге боролись за выход в РПЛ . Сезон Первой лиги открывали выездом в Екатеринбург к «Уралу», уже спустя неделю принимали «Балтику», потом « СКА -Хабаровск», а в пятом туре – игра против «Черноморца». То есть южанам на старте достались три соперника, финишировавшие в четвёрке и один, который до последнего претендовал на стыки. Итог – поражения от «шмелей» и армейцев, ничья с «Балтикой», трудовая победа над «Черноморцем».

Но ведь южане смогли оттянуть погружение в футбол Первой лиги – с уральцами и «Балтикой» ещё можно было играть в привычный комбинационный футбол. Это со старожилами лиги предстояло адаптироваться к грубой игре. Команда Морено этот отрезок провалила. Да и со временем проблемы никуда не делись. В первой части сезона сочинцы также не смогли обыграть «Торпедо», а весной проиграли три матча с конкурентами из четырёх. Взяли три очка с «Уралом» — зато с «Балтикой», «Торпедо» и «Черноморцем» забили только один мяч. После «Черноморца» у тренера просто не было слов.

Середняки съели южан

С прямыми конкурентами играли ужасно – это правда. Но чемпионами становятся в матчах с аутсайдерами. «Торпедо», «Черноморец», «Урал» на дистанции 34 туров были далеко не безупречны – и даже проиграв очные матчи, «Сочи» мог бы финишировать выше. Просто за счёт стабильности. Но и к таким реалиям клуб не адаптировался.

В августе остались без очков в Красноярске, в сентябре потеряли очки с «Аланией», «Ротором», «Соколом» (после этого и была ничья с «Торпедо»), в октябре – ничья с «Арсеналом». Что важно – команды из Саратова и Волгограда сыграли с «Сочи» вничью как в первом круге, так и во втором. То есть южане так и не научились на своих ошибках. И в концовке чемпионата – 1:1 с «Нефтехимиком».

Это всё боевитые команды, которые не стесняются отойти в глубокую оборону и просто биться за очки. «Сочи» при Морено начал играть в атакующий комбинационный футбол – только в реалиях Первой лиги этого мало, чтобы дожимать соперников. Коллектив не смог перестроиться. Получается, что и в топ-матчах южане показывали себя слабее конкурентов, и с середняками-андердогами запинались. По итогам сезона вообще не возникает вопросов, почему «Сочи» так низко.

Удобный соперник, скверный результат

Можно сделать скидку на то, что южане, вероятно, расчётливо подошли к последним играм сезона. Уже тогда активно ходили слухи, что «Черноморец» не получит лицензию, необходимую для участия в РПЛ . Свой стадион южане предоставлять отказались, «Краснодар» Галицкого – тоже. В то же время в Премьер-Лиге всё сводилось к тому, что «Пари НН» останется на 13-й строчке, а «Ахмат» – на 14-й. Предпочтительнее, само собой, было попасть на нижегородцев – команда играет слишком нестабильно и неубедительно, а грозненцы очень опасны дома.

В заключительном туре отдали победу «Черноморцу», в итоге «Урал» финишировал четвёртым (обыграл « СКА -Хабаровск»), а сочинцы вышли в стыки с пятого места. Вот и получается, что на бумаге всё сложилось в пользу южан – в стыки всё равно попали, силы сэкономили, так ещё и менее проблемного соперника получили.

Только вот воспользовался этим «Сочи» ужасно. Команда Морено переигрывала «Пари НН» – но реализовала только один момент, а на 38-й минуте случилось удаление Писарского. Сочинцы к тому моменту не сформировали большое преимущество, гости перешли в атаку и дожали хозяев. Теперь южане едут в Нижний Новгород – и нет никакой уверенности, что зацепятся хотя бы за ничью.

Ужасная атмосфера перед ответным матчем

В команде ужасная атмосфера. Ещё в заключительном туре после поражения от «Черноморца» Роберт Морено на пресс-конференции не сказал ни слова. Подождал вопросов от журналистов и покинул помещение. Теперь «Сочи» не смог воспользоваться благоприятным жребием, получил 1:2 дома, плюс остался без основного форварда.

Позднее появилась информация о конфликте между испанским менеджером и спортивным директором клуба Андреем Орловым. Сообщается, что функционер появился в раздевалке и начал спорить с тренером по планировавшейся замене Пасевича – Роман открыл счёт в первом тайме. Морено жёстко ответил на попытку Орлова, всё это происходило на глазах у футболистов.

По последним данным, тренер отстранён от работы и весь штаб будет отправлен в отставку. Неизвестно, будет ли он работать с командой в Нижнем Новгороде или уже будет исполняющий обязанности, есть слухи, что руководить командой будет Сергей Елягин из «Сочи-2». Ясность в ситуацию могло бы внести официальное объявление от клуба. Но вспомните, что было с Гараниным. О его отставке сообщалось ещё в начале ноября, но объявления об этом до сих пор нет ни в официальном телеграм-канале, ни в сообществе ВКонтакте, ни на сайте. Так что отсутствие официальной позиции в «Сочи» – вообще не показатель.

Морено не подходил под задачи «Сочи»

Южанам стоит отдать должное – с назначением бывшего наставника сборной Испании они навели шороху. Да и команда правда преобразилась, стала играть интереснее – такой коллектив отправлять в Первую лигу было действительно обидно. Но вот под реалии нового чемпионата Морено просто не подходил. Он умеет поставить комбинационный футбол, но его качество зависит от уровня исполнителей. Топ-футболистов в команду Первой лиги заманить почти невозможно.