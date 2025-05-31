Испанский тренер – на грани. Поражение от «Пари НН» после спорного сезона может стать последней каплей

Роберт Морено – на волоске.
Ключевые ошибки в матчах с конкурентами
Можно говорить, что у сочинцев оказался довольно тяжёлый календарь. В первых же турах пришлось играть с командами, которые в итоге боролись за выход в РПЛ. Сезон Первой лиги открывали выездом в Екатеринбург к «Уралу», уже спустя неделю принимали «Балтику», потом «СКА-Хабаровск», а в пятом туре – игра против «Черноморца». То есть южанам на старте достались три соперника, финишировавшие в четвёрке и один, который до последнего претендовал на стыки. Итог – поражения от «шмелей» и армейцев, ничья с «Балтикой», трудовая победа над «Черноморцем».
Но ведь южане смогли оттянуть погружение в футбол Первой лиги – с уральцами и «Балтикой» ещё можно было играть в привычный комбинационный футбол. Это со старожилами лиги предстояло адаптироваться к грубой игре. Команда Морено этот отрезок провалила. Да и со временем проблемы никуда не делись. В первой части сезона сочинцы также не смогли обыграть «Торпедо», а весной проиграли три матча с конкурентами из четырёх. Взяли три очка с «Уралом» — зато с «Балтикой», «Торпедо» и «Черноморцем» забили только один мяч. После «Черноморца» у тренера просто не было слов.
Середняки съели южан
С прямыми конкурентами играли ужасно – это правда. Но чемпионами становятся в матчах с аутсайдерами. «Торпедо», «Черноморец», «Урал» на дистанции 34 туров были далеко не безупречны – и даже проиграв очные матчи, «Сочи» мог бы финишировать выше. Просто за счёт стабильности. Но и к таким реалиям клуб не адаптировался.
В августе остались без очков в Красноярске, в сентябре потеряли очки с «Аланией», «Ротором», «Соколом» (после этого и была ничья с «Торпедо»), в октябре – ничья с «Арсеналом». Что важно – команды из Саратова и Волгограда сыграли с «Сочи» вничью как в первом круге, так и во втором. То есть южане так и не научились на своих ошибках. И в концовке чемпионата – 1:1 с «Нефтехимиком».
Это всё боевитые команды, которые не стесняются отойти в глубокую оборону и просто биться за очки. «Сочи» при Морено начал играть в атакующий комбинационный футбол – только в реалиях Первой лиги этого мало, чтобы дожимать соперников. Коллектив не смог перестроиться. Получается, что и в топ-матчах южане показывали себя слабее конкурентов, и с середняками-андердогами запинались. По итогам сезона вообще не возникает вопросов, почему «Сочи» так низко.
Удобный соперник, скверный результат
Можно сделать скидку на то, что южане, вероятно, расчётливо подошли к последним играм сезона. Уже тогда активно ходили слухи, что «Черноморец» не получит лицензию, необходимую для участия в РПЛ. Свой стадион южане предоставлять отказались, «Краснодар» Галицкого – тоже. В то же время в Премьер-Лиге всё сводилось к тому, что «Пари НН» останется на 13-й строчке, а «Ахмат» – на 14-й. Предпочтительнее, само собой, было попасть на нижегородцев – команда играет слишком нестабильно и неубедительно, а грозненцы очень опасны дома.
В заключительном туре отдали победу «Черноморцу», в итоге «Урал» финишировал четвёртым (обыграл «СКА-Хабаровск»), а сочинцы вышли в стыки с пятого места. Вот и получается, что на бумаге всё сложилось в пользу южан – в стыки всё равно попали, силы сэкономили, так ещё и менее проблемного соперника получили.
Только вот воспользовался этим «Сочи» ужасно. Команда Морено переигрывала «Пари НН» – но реализовала только один момент, а на 38-й минуте случилось удаление Писарского. Сочинцы к тому моменту не сформировали большое преимущество, гости перешли в атаку и дожали хозяев. Теперь южане едут в Нижний Новгород – и нет никакой уверенности, что зацепятся хотя бы за ничью.
Ужасная атмосфера перед ответным матчем
В команде ужасная атмосфера. Ещё в заключительном туре после поражения от «Черноморца» Роберт Морено на пресс-конференции не сказал ни слова. Подождал вопросов от журналистов и покинул помещение. Теперь «Сочи» не смог воспользоваться благоприятным жребием, получил 1:2 дома, плюс остался без основного форварда.
Позднее появилась информация о конфликте между испанским менеджером и спортивным директором клуба Андреем Орловым. Сообщается, что функционер появился в раздевалке и начал спорить с тренером по планировавшейся замене Пасевича – Роман открыл счёт в первом тайме. Морено жёстко ответил на попытку Орлова, всё это происходило на глазах у футболистов.
По последним данным, тренер отстранён от работы и весь штаб будет отправлен в отставку. Неизвестно, будет ли он работать с командой в Нижнем Новгороде или уже будет исполняющий обязанности, есть слухи, что руководить командой будет Сергей Елягин из «Сочи-2». Ясность в ситуацию могло бы внести официальное объявление от клуба. Но вспомните, что было с Гараниным. О его отставке сообщалось ещё в начале ноября, но объявления об этом до сих пор нет ни в официальном телеграм-канале, ни в сообществе ВКонтакте, ни на сайте. Так что отсутствие официальной позиции в «Сочи» – вообще не показатель.
Морено не подходил под задачи «Сочи»
Южанам стоит отдать должное – с назначением бывшего наставника сборной Испании они навели шороху. Да и команда правда преобразилась, стала играть интереснее – такой коллектив отправлять в Первую лигу было действительно обидно. Но вот под реалии нового чемпионата Морено просто не подходил. Он умеет поставить комбинационный футбол, но его качество зависит от уровня исполнителей. Топ-футболистов в команду Первой лиги заманить почти невозможно.
Теперь добавить к этому манеру игры команд лиги. Середняки просто рубятся за очки или отходят в глубокую оборону. «Барселоновской» тики-такой, тем более без нужного подбора игроков, тут не справиться. Морено – хороший тренер. Просто не под этот чемпионат, не под рубку. И, соответственно, решать задачу по выходу в РПЛ с таким менеджером сложнее.
Это провал!
Это провал!
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Нет уверенности, что это не фермеры. Может быть, один человек. Может быть, это наш тот друг из солнечной Армении. Очевидно, когда игрок так размашисто, уверенно ставит на ставках с такими коэфицентами, то имеет множество клонов. авось друому подфартит. Ничего интересно в КП такими методами не вижу. Многие игроки против этой тактики. Нужно снижать кефы до минимума, тогда, думаю, будет интерес. Зачем столько труда, когда ты знаешь, что будеттакой исход. Такая тактика клонит многих к созданию клонов, и созданию К. Ф. Х.
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Нет уверенности, что это не фермеры. Может быть, один человек. Может быть, это наш тот друг из солнечной Армении. Очевидно, когда игрок так размашисто, уверенно ставит на ставках с такими коэфицентами, то имеет множество клонов. авось друому подфартит. Ничего интересно в КП такими методами не вижу. Многие игроки против этой тактики. Нужно снижать кефы до минимума, тогда, думаю, будет интерес. Зачем столько труда, когда ты знаешь, что будеттакой исход. Такая тактика клонит многих к созданию клонов, и созданию К. Ф. Х.