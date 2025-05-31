КДК может применить санкции в отношении руководителей «Химок»

Генеральный секретарь РФС рассказал, какие санкции могут быть применены к руководителям «Химок».

В зависимости от того, как закончится ситуация с «Химками» — сохранение либо не сохранение профессионального статуса клуба, КДК имеет право применять санкции в отношении руководителей и менеджеров клубов, если сочтёт, что в их действиях имеет место вина, которая привела к опасным последствиям. И там санкция в том числе до пожизненного отстранения от любой связанной с футболом деятельности. Это статья 124.3 Дисциплинарного регламента РФС .