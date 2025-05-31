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КДК может применить санкции в отношении руководителей «Химок»

вчера, 13:29

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, какие санкции могут быть применены к руководителям «Химок».

В зависимости от того, как закончится ситуация с «Химками» — сохранение либо не сохранение профессионального статуса клуба, КДК имеет право применять санкции в отношении руководителей и менеджеров клубов, если сочтёт, что в их действиях имеет место вина, которая привела к опасным последствиям. И там санкция в том числе до пожизненного отстранения от любой связанной с футболом деятельности. Это статья 124.3 Дисциплинарного регламента РФС.

Ранее Митрофанов объяснил процесс выбора команды, которая займёт место «Химок».

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23cbgy7bek82
23cbgy7bek82
вчера в 13:35
Почему все идут против Химок!!!
Гость
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