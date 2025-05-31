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Сёмин: «Буду болеть за ПСЖ в финале»

вчера, 14:23
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Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил, кого считает фаворитом финального матча Лиги чемпионов.

Считаю, что все финальные матчи Лиги чемпионов — это лучший футбол. Сильнейшие команды мира обеспечивают движение футбола вперёд. А мы за этим с удовольствием наблюдаем. Сегодня я буду болеть за ПСЖ. В большей степени из-за Хвичи Кварацхелии и Матвея Сафонова. Но ещё и потому, что тренер Луис Энрике смог в такой короткий срок создать команду практически заново.

Ранее свой прогноз на финал дали футболист «Акрона» Артём Дзюба и бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов. Финал Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Интером» состоится сегодня, 31 мая.

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