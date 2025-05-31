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Радимов: «„Интер“ выиграет Лигу чемпионов»

вчера, 14:11
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Бывший футболист «Зенита», а ныне футбольный тренер Владислав Радимов дал прогноз на решающую игру Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Интер».

ПСЖ очень здорово прошёл всю дистанцию турнира, с этой стороны они считаются фаворитами. Но «Интер» единственная команда, которая смогла остановить «Барселону». То, как они действовали на контратаках, мы видели. Они забили «Барсе» шесть голов. Понятно, что ПСЖ они столько не забьют, но ПСЖ играет довольно открыто, что итальянцам на руку. Мой прогноз — «Интер» выиграет Лигу чемпионов.

Ранее уверенность в победе «Интера» также выразил форвард «Акрона» Артём Дзюба. Финальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Интером» состоится сегодня, 31 мая.

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nikolah
nikolah
вчера в 15:40
Не торопись Владик...
Incredulous
Incredulous ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:19
А где вы увидели, что кто-то в группе Заболотного выиграл 13500? Я вижу на первом месте протона с 1140 очков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:15
Шансы на это 50 на 50. Или выиграет, или нет. Всё просто...
Гость
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