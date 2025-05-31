Радимов: «„Интер“ выиграет Лигу чемпионов»

Бывший футболист «Зенита», а ныне футбольный тренер дал прогноз на решающую игру Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Интер».

ПСЖ очень здорово прошёл всю дистанцию турнира, с этой стороны они считаются фаворитами. Но «Интер» единственная команда, которая смогла остановить «Барселону». То, как они действовали на контратаках, мы видели. Они забили «Барсе» шесть голов. Понятно, что ПСЖ они столько не забьют, но ПСЖ играет довольно открыто, что итальянцам на руку. Мой прогноз — «Интер» выиграет Лигу чемпионов.