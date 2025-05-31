ЦСКА хочет подписать Алвеса из «Сан-Паулу»

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вчера, 10:31

ЦСКА интересен полузащитник бразильского «Сан-Паулу» .

Как сообщает источник, армейцы сделали предложение «Сан-Паулу» в размере около 8 миллионов евро за трансфер полузащитника. Но бразильская сторона посчитала данную сумму заниженной. В «Сан‑Паулу» надеются, что ценность Алвеса возрастёт после его возможного участия в чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Тренер молодёжной сборной Бразилии вызвал его в команду на ближайшие товарищеские матчи.

На счету Алвеса 15 матчей за бразильский клуб во всех турнирах, в которых он отдал две голевые передачи.