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ЦСКА хочет подписать Алвеса из «Сан-Паулу»

вчера, 10:31

ЦСКА интересен полузащитник бразильского «Сан-Паулу» Матеус Алвес.

Как сообщает источник, армейцы сделали предложение «Сан-Паулу» в размере около 8 миллионов евро за трансфер полузащитника. Но бразильская сторона посчитала данную сумму заниженной. В «Сан‑Паулу» надеются, что ценность Алвеса возрастёт после его возможного участия в чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Тренер молодёжной сборной Бразилии вызвал его в команду на ближайшие товарищеские матчи.

На счету Алвеса 15 матчей за бразильский клуб во всех турнирах, в которых он отдал две голевые передачи.

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Все комментарии
holms918
holms918 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 21:02
Спасибо, всё понятно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:38
Любопытно бы узнать а в ЦСКА об этой "новости" слышали?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:37
Своих, Олег, в ЦСКА в основе играют постоянно 4, а с заменами 7. Фамилии тебе ничего не скажут. Могу только напомнить, что в основе КБ свой 1 (один!!!). зато какой -Денисов!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:03
ПЗ хороших и своих хватает, а вот забивного нападающего подписать бы не мешало.
dpdux687n5ba
dpdux687n5ba
вчера в 10:59
Зовут кого угодно, лишь бы бренд из Бразилии.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:36
Опять из чужеземных стран заведут в конюшню....)
Где же свои?)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ holms918 (раскрыть)
вчера в 10:35
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