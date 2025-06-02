Ташуев: «Я дал „Краснодару“ один из самых больших толчков в развитии клуба»

Экс-главный тренер «Ахмата» , поделился своим мнением о чемпионстве «Краснодара».

Считаю, я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Мой стиль понравился Сергею Николаевичу, потому он дал мне пятилетний контракт. Когда работал с «Краснодаром», задачи выхода в Премьер-Лигу не стояло — и вдруг мы полтора круга идем на первом месте! Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ , как Золушка. Я ведь настоял, чтобы команда в последних турах играла основой. За пятое место был прописан бонус, и за несколько туров до конца пошли разговоры, чтобы мы доиграли сезон резервом. Я тогда уже знал, что ухожу из-за разногласий с руководством во взглядах на развитие клуба. Мы выиграли все оставшиеся матчи — и с пятого места попали в РПЛ .