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Ташуев: «Я дал „Краснодару“ один из самых больших толчков в развитии клуба»

сегодня, 13:28

Экс-главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев, поделился своим мнением о чемпионстве «Краснодара».

Считаю, я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Мой стиль понравился Сергею Николаевичу, потому он дал мне пятилетний контракт. Когда работал с «Краснодаром», задачи выхода в Премьер-Лигу не стояло — и вдруг мы полтора круга идем на первом месте! Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ, как Золушка. Я ведь настоял, чтобы команда в последних турах играла основой. За пятое место был прописан бонус, и за несколько туров до конца пошли разговоры, чтобы мы доиграли сезон резервом. Я тогда уже знал, что ухожу из-за разногласий с руководством во взглядах на развитие клуба. Мы выиграли все оставшиеся матчи — и с пятого места попали в РПЛ.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:11, ред.
Речь о разных переводах истории Краснодара. Ташуев руководил в ФНЛ. И после 5 места команда попала в РПЛ не по спортивному принципу, а волевым решением РФС. Состав в РПЛ обновился полностью и Муслин работал с другим составом. Так что реально эти тренеры работали в разных командах
112910415
112910415
сегодня в 14:36
вот он, главный герой !
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 14:26
У Ташуева сейчас сложные времена, ему нужно как то поднять свой рейтинг. Он ведь сейчас безработный)))
Capral
Capral
сегодня в 14:20
drug01.

Ну вот, как раз Карпин имеет самое непосредственное отношение к Ростову, и в случае успеха вчера, имел бы полное право заявить о себе, поскольку, и сейчас, Ростов играет по игровой схеме Карпина и на основе его наработок. Другое дело Ташуев, который, точно никакого отношения к успехам Краснодара не имеет.
Capral
Capral
сегодня в 14:14
Уж если говорить о том, кто дал толчок Краснодару в его игровом развитии, так это Муслин. Именно он закладывал комбинационный стиль клубу и тот неповторимый воздушный футбол Краснодара, в который сейчас играет команда. Именно у Муслина раскрылись техничные великолепные южноамериканцы Перейра и др. Но Муслин, как человек скромный не вылез из забвения и не напомнил о себе, после триумфального чемпионского сезона клуба, как это сделал Ташуев...
drug01
drug01 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:58
Наша черта обязательно примазаться к успеху! Если бы вчера Ростов выиграл кубок то Карпин тоже бы сказал!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:34
Ташуев от скромности точно не умрёт)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:33
Ну как грится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит)))
протон
протон
сегодня в 13:31
Сергей Абуезидович настолько хорош, что даже спустя 15 лет Краснодар выиграл РПЛ на его багаже. И вправду фундаментальный тренер
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