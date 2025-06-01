Трошечкин: «Посмотрим, кто сыграет вместо „Химок“ в следующем сезоне в РПЛ»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказал своё мнение по поводу ситуации с «Химками» после того, как его команда уступила «Сочи» в стыковых матчах с общим счётом 3:4. Ранее подмосковный клуб не получил лицензию для участия в РПЛ.
Посмотрим, что РФС скажет о том, кто будет играть вместо «Химок» в следующем сезоне в РПЛ. Ситуация с этим вопросом, конечно, подзатянулась. Надо прописывать в регламенте более четко, кто должен играть вместо команды, которая из-за финансовых проблем потеряла место в лиге. Чтобы где-то в середине мая команды понимали – кто, чего, куда.
Если честно это был позор, даже Гончаренко был в шоке от того, что происходит на поле, на его лице всё бвло написано.
А на последних минутах был вообще цирк.
Вместо того, что бы сделать навал и торопиться игроки НН ходили пешком и пинали мяч в никуда.
Если честно НН должен следующий сезон играть в первой лиге.
Пусть в РПЛ будет 15 команд один сезон, но за подобное надо наказывать.
Если честно это был позор, даже Гончаренко был в шоке от того, что происходит на поле, на его лице всё бвло написано.
А на последних минутах был вообще цирк.
Вместо того, что бы сделать навал и торопиться игроки НН ходили пешком и пинали мяч в никуда.
Если честно НН должен следующий сезон играть в первой лиге.
Пусть в РПЛ будет 15 команд один сезон, но за подобное надо наказывать.