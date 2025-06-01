Трошечкин: «Посмотрим, кто сыграет вместо „Химок“ в следующем сезоне в РПЛ»

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сегодня, 10:15

Полузащитник «Пари НН» высказал своё мнение по поводу ситуации с «Химками» после того, как его команда уступила «Сочи» в стыковых матчах с общим счётом 3:4. Ранее подмосковный клуб не получил лицензию для участия в РПЛ .