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ЦСКА хочет снизить зарплату Пьяничу

сегодня, 07:55

Московский ЦСКА намерен снизить зарплату полузащитника Миралема Пьянича в случае заключения нового контракта с игроком.

Как сообщают инсайдеры, главный тренер армейцев Марко Николич понимает, что клуб может не продлить соглашение с Пьяничем и готов к уходу боснийца. На такой случай серб просит у руководства армейцев усиление в центр поля. Ранее сообщалось, что сам игрок ещё не принял окончательного решения.

Контракт Пьянича истекает 30 июня. В минувшем сезоне он сыграл за армейцев в 25 матчах во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

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7m33ek7jb6m8
сегодня в 08:04
Такими игроками не стоит бросаться.
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