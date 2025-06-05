ЦСКА хочет снизить зарплату Пьяничу

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сегодня, 07:55

Московский ЦСКА намерен снизить зарплату полузащитника в случае заключения нового контракта с игроком.

Как сообщают инсайдеры, главный тренер армейцев понимает, что клуб может не продлить соглашение с Пьяничем и готов к уходу боснийца. На такой случай серб просит у руководства армейцев усиление в центр поля. Ранее сообщалось, что сам игрок ещё не принял окончательного решения.

Контракт Пьянича истекает 30 июня. В минувшем сезоне он сыграл за армейцев в 25 матчах во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.