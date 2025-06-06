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«Акрон» заинтересован в двух вингерах из Латинской Америки

вчера, 11:27

Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти активно ищет нового вингера на замену Владимиру Хубулову, который по окончании аренды вернётся в «Крылья Советов».

Клуб ведёт переговоры с несколькими кандидатами, включая колумбийца Хуана Кордобу из загребского «Динамо» и аргентинца Джеронимо Риверу из «Банфилда».

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Шуnя771
Шуnя771 ответ walpanee (раскрыть)
вчера в 12:35
Спасибо за подсказку, непременно так и сделаю)
Но вот у "Торпедо" тоже солидный спонсор (не знаю есть ли он у них на сайте) но за аренду футбольных полей, задолжали 1.5 млн. РУБ.!!!)
walpanee
walpanee ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:30
у них на сайте спонсоров посмотрите, придостаточно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:42
"Зин, а Зин!
Откуда деньги Зин!?"
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