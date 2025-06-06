«Акрон» заинтересован в двух вингерах из Латинской Америки

Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти активно ищет нового вингера на замену Владимиру Хубулову, который по окончании аренды вернётся в «Крылья Советов».
Клуб ведёт переговоры с несколькими кандидатами, включая колумбийца Хуана Кордобу из загребского «Динамо» и аргентинца Джеронимо Риверу из «Банфилда».
Но вот у "Торпедо" тоже солидный спонсор (не знаю есть ли он у них на сайте) но за аренду футбольных полей, задолжали 1.5 млн. РУБ.!!!)
Но вот у "Торпедо" тоже солидный спонсор (не знаю есть ли он у них на сайте) но за аренду футбольных полей, задолжали 1.5 млн. РУБ.!!!)
Откуда деньги Зин!?"
Откуда деньги Зин!?"