«Акрон» заинтересован в двух вингерах из Латинской Америки

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вчера, 11:27

Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти активно ищет нового вингера на замену , который по окончании аренды вернётся в «Крылья Советов».

Клуб ведёт переговоры с несколькими кандидатами, включая колумбийца из загребского «Динамо» и аргентинца из «Банфилда».