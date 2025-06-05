Агент Макарова: «У Дениса был вариант в турецкой Суперлиге прошлой зимой»

Алексей Бобырь, агент полузащитника «Динамо» , сообщил, что не удалось завершить переход его клиента из московского клуба в Турцию.

Был вариант с переходом в клуб Суперлиги прошлой зимой. Дениса хотели взять в аренду с правом выкупа. Но у этого клуба не было свободного заявочного места. Чтобы подписать Макарова, им нужно было отцепить одного футболиста. Клуб долго думал, а когда спохватился, времени до закрытия окна почти не оставалось — просто не успели освободить место для Дениса.