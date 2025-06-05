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Агент Макарова: «У Дениса был вариант в турецкой Суперлиге прошлой зимой»

сегодня, 20:34

Алексей Бобырь, агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, сообщил, что не удалось завершить переход его клиента из московского клуба в Турцию.

Был вариант с переходом в клуб Суперлиги прошлой зимой. Дениса хотели взять в аренду с правом выкупа. Но у этого клуба не было свободного заявочного места. Чтобы подписать Макарова, им нужно было отцепить одного футболиста. Клуб долго думал, а когда спохватился, времени до закрытия окна почти не оставалось — просто не успели освободить место для Дениса.

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drug01
drug01
сегодня в 20:52
Когда брали в Динамо такой был игрок! Но оказался кот в мешке!!!
Гость
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