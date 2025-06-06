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«Фламенго» предлагает 12 млн евро за Карраскаля

вчера, 09:42

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль интересен бразильскому «Фламенго».

По информации источника, бразильцы сделали предложение российскому клубу о трансфере и могут заплатить за игрока 12 млн евро. При этом ранее появлялась информация, что динамовцы готовы отпустить Карраскаля только за сумму от 15 млн. Клубы продолжат торг за футболиста.

В прошедшем сезоне Карраскаль забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:33
Нужно срочно отдавать, купиили за 3,4 лимона. Навар почти 9 лимонов.
Чудны твои дела, Господи. Чавеса по моему за такую же цену, хотят купить.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:32
Наверное "Моржа" имеет место быть у исполнителей... Нет?)
Сп62
Сп62 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:15
Я думаю, что после европейских турниров бразильцы становятся настоящими профессионалами и цена на них естественно растёт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:17, ред.
Ну что поделаешь...придётся подвинуться в цене...
Нравится Фламенго с Гинером дела иметь....
Сделка по Вагнеру Лаву...ещё можно понять....по Витиньо ни горячо не холодно....по Карраскалю почему не купили за 3 млн у армейцев - непонятно....
Теперь у Динамо за 12 покупать...
LOpp
LOpp
вчера в 10:06
никогда не понимал, зачем бразильские клубы за большие деньги покупают игроков с европейских чемпионатов?
у них там у самих полные фавелы футболистов босоногих.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:55
Хорошие деньги. Скорее всего договорятся.
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