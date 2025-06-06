«Фламенго» предлагает 12 млн евро за Карраскаля

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль интересен бразильскому «Фламенго».
По информации источника, бразильцы сделали предложение российскому клубу о трансфере и могут заплатить за игрока 12 млн евро. При этом ранее появлялась информация, что динамовцы готовы отпустить Карраскаля только за сумму от 15 млн. Клубы продолжат торг за футболиста.
В прошедшем сезоне Карраскаль забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах Российской Премьер-Лиги.
Чудны твои дела, Господи. Чавеса по моему за такую же цену, хотят купить.
Чудны твои дела, Господи. Чавеса по моему за такую же цену, хотят купить.
Нравится Фламенго с Гинером дела иметь....
Сделка по Вагнеру Лаву...ещё можно понять....по Витиньо ни горячо не холодно....по Карраскалю почему не купили за 3 млн у армейцев - непонятно....
Теперь у Динамо за 12 покупать...
Нравится Фламенго с Гинером дела иметь....
Сделка по Вагнеру Лаву...ещё можно понять....по Витиньо ни горячо не холодно....по Карраскалю почему не купили за 3 млн у армейцев - непонятно....
Теперь у Динамо за 12 покупать...
у них там у самих полные фавелы футболистов босоногих.
у них там у самих полные фавелы футболистов босоногих.