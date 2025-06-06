«Фламенго» предлагает 12 млн евро за Карраскаля

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вчера, 09:42

Полузащитник московского «Динамо» интересен бразильскому «Фламенго».

По информации источника, бразильцы сделали предложение российскому клубу о трансфере и могут заплатить за игрока 12 млн евро. При этом ранее появлялась информация, что динамовцы готовы отпустить Карраскаля только за сумму от 15 млн. Клубы продолжат торг за футболиста.

В прошедшем сезоне Карраскаль забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах Российской Премьер-Лиги.