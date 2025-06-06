CAS обязал «Локомотив» выплатить компенсацию «Мариуполю» за Мампасси

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вчера, 15:41

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) отклонил апелляцию московского «Локомотива» и подтвердил решение ФИФА о выплате украинскому «Мариуполю» почти €50 тыс. в качестве компенсации за подготовку защитника .

Мампасси, воспитанник академии «Шахтёра» из Донецка, в 2021 году перешёл в «Локомотив» после аренды в «Мариуполь». Украинский клуб подал иск в ФИФА , требуя возмещения за подготовку футболиста, с чем международная федерация согласилась. После отказа «Локомотива» выплатить компенсацию дело дошло до CAS , который подтвердил решение ФИФА .

22-летний Мампасси сейчас выступает на правах аренды за бельгийский «Кортрейк». Его контракт с «Локомотивом» действует до 2026 года. В прошлом сезоне он провёл 14 матчей и забил один гол. Рыночная стоимость футболиста оценивается в €700 тыс.