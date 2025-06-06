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CAS обязал «Локомотив» выплатить компенсацию «Мариуполю» за Мампасси

вчера, 15:41

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию московского «Локомотива» и подтвердил решение ФИФА о выплате украинскому «Мариуполю» почти €50 тыс. в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси.

Мампасси, воспитанник академии «Шахтёра» из Донецка, в 2021 году перешёл в «Локомотив» после аренды в «Мариуполь». Украинский клуб подал иск в ФИФА, требуя возмещения за подготовку футболиста, с чем международная федерация согласилась. После отказа «Локомотива» выплатить компенсацию дело дошло до CAS, который подтвердил решение ФИФА.

22-летний Мампасси сейчас выступает на правах аренды за бельгийский «Кортрейк». Его контракт с «Локомотивом» действует до 2026 года. В прошлом сезоне он провёл 14 матчей и забил один гол. Рыночная стоимость футболиста оценивается в €700 тыс.

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протон
протон
вчера в 16:51
50 тысяч? Больше на адвокатов потратятся.Отдать и забыть.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:44
Какую только чушь не придумают чтобы отжать денежку...
Гость
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