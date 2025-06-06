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Угальде прокомментировал слухи об интересе к нему со ПСЖ и «Монако»

вчера, 15:36

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о заинтересованности в его трансфере со стороны таких клубов, как ПСЖ и «Монако»:

Это мечта. Когда я был ребенком, я видел, как эти команды играют в Лиге чемпионов с очень известными игроками. Слухи появляются, это здорово. Это значит, что у меня все хорошо. Я очень счастлив, я в порядке. Вы представляете себе тысячу вещей, но все по-другому, когда они предлагают контракт и есть реальный интерес.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:52
В таких клубах шорт-лист из десятков игроков....
Сборная его даже не в топ-50 сборных....
В еврокубках не играет...
Навряд ли он "мечта селекции" в топ-клубах европы....
ABir
ABir
вчера в 20:32
Ждём повторения голевой феерии от Манфреда в новом сезоне.
lotsman
lotsman
вчера в 20:00
Слухи, это слухи. Их либо запускают, либо выдумывают сами, для рекламы.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:58, ред.
А кто у нас за слухи отвечает? Запустите и про меня чтоле, глядишь и мне Лукойл зарплату повысит. Ах ну да, я же Химкам не забил в последнем туре. Странно что игрок уровня РПЛ вообще оценивает своё качество по слухам, а не по количеству результативных действий и прочей статистике. Это даже как то неадекватно, попахивает бредом, принесите градусник в палату пожалуйста, и сразу охлаждающее одеяло, сдаётся мне без него не обойтись
Capral
Capral
вчера в 15:42
В ПСЖ, на какую позицию и вместо кого? Монако, да, возможно, но тоже под вопросом. Не очень я верю в эти слухи, но вообще интересно...
Вещий
Вещий
вчера в 15:42
Ну что мечты должны осуществляться ... пусть и его мечты исполнятся.
Гость
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