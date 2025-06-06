Угальде прокомментировал слухи об интересе к нему со ПСЖ и «Монако»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о заинтересованности в его трансфере со стороны таких клубов, как ПСЖ и «Монако»:
Это мечта. Когда я был ребенком, я видел, как эти команды играют в Лиге чемпионов с очень известными игроками. Слухи появляются, это здорово. Это значит, что у меня все хорошо. Я очень счастлив, я в порядке. Вы представляете себе тысячу вещей, но все по-другому, когда они предлагают контракт и есть реальный интерес.
Сборная его даже не в топ-50 сборных....
В еврокубках не играет...
Навряд ли он "мечта селекции" в топ-клубах европы....
Сборная его даже не в топ-50 сборных....
В еврокубках не играет...
Навряд ли он "мечта селекции" в топ-клубах европы....