Угальде прокомментировал слухи об интересе к нему со ПСЖ и «Монако»

Нападающий московского «Спартака» отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о заинтересованности в его трансфере со стороны таких клубов, как ПСЖ и «Монако»:

Это мечта. Когда я был ребенком, я видел, как эти команды играют в Лиге чемпионов с очень известными игроками. Слухи появляются, это здорово. Это значит, что у меня все хорошо. Я очень счастлив, я в порядке. Вы представляете себе тысячу вещей, но все по-другому, когда они предлагают контракт и есть реальный интерес.