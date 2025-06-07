Черчесов о будущем: «Гештальт с чемпионством в России надо закрыть»

61-летний специалист Станислав Черчесов в интервью поделился своими размышлениями о карьере. Он отметил, что стремится продолжить работу в России.
Ты же не можешь предположить, кому будет нужен тренер по фамилии Черчесов. Я и в сборной, и в клубе чувствую себя как в своей тарелке — знаю, какие есть плюсы и минусы. Для меня это не проблема. Главное, чтобы это был успешный вызов. Звонки поступают всегда, другое дело — что за этим стоит. День икс наступит: те, кому нужно будет решать какие-то задачи, найдут меня. Да и этот гештальт с чемпионством в России надо закрыть.
С научной точки зрения, незакрытый гештальт — это не та ситуация, в которой время лечит, наоборот ситуация усугубляется...
Закрыть тот самый пресловутый гештальт не всегда удается своими силами...
Пожелаем опытному тренеру разрешить эту проблему самостоятельно.
С научной точки зрения, незакрытый гештальт — это не та ситуация, в которой время лечит, наоборот ситуация усугубляется...
Закрыть тот самый пресловутый гештальт не всегда удается своими силами...
Пожелаем опытному тренеру разрешить эту проблему самостоятельно.