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Черчесов о будущем: «Гештальт с чемпионством в России надо закрыть»

вчера, 15:10

61-летний специалист Станислав Черчесов в интервью поделился своими размышлениями о карьере. Он отметил, что стремится продолжить работу в России.

Ты же не можешь предположить, кому будет нужен тренер по фамилии Черчесов. Я и в сборной, и в клубе чувствую себя как в своей тарелке — знаю, какие есть плюсы и минусы. Для меня это не проблема. Главное, чтобы это был успешный вызов. Звонки поступают всегда, другое дело — что за этим стоит. День икс наступит: те, кому нужно будет решать какие-то задачи, найдут меня. Да и этот гештальт с чемпионством в России надо закрыть.

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Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 01:19, ред.
в зенит чтоли собрался
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:39
Спартак готов возглавить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:48
Интересно ставя задачи расчемпионится кому в голову придёт звать тренера ни разу не чемпионившего в РПЛ ??7
7jrq2su7xq2z
7jrq2su7xq2z
вчера в 16:37
Сумничал не подумав. Дальше отказываться придется
протон
протон
вчера в 16:33
После конфуза с Казахстаном, тренером сборной его никто не возьмет. а после провалов со Спартаком и Динамо - клуб претендующий на чемпионство тем более. Будет ходить на матч тв.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:34
А вот это очень серьёзно!
С научной точки зрения, незакрытый гештальт — это не та ситуация, в которой время лечит, наоборот ситуация усугубляется...
Закрыть тот самый пресловутый гештальт не всегда удается своими силами...
Пожелаем опытному тренеру разрешить эту проблему самостоятельно.
Гость
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