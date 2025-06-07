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Батраков: «Чего-то сверхъестественного от сборной Нигерии я не увидел»

вчера, 08:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Полузащитник сборной России Алексей Батраков поделился своими впечатлениями об игре с командой Нигерии (1:1).

Тяжело ли играть против Виктора Бонифейса? Наверное, это нужно спросить у центральных защитников, которые сегодня с ним в большинстве единоборств были один в один. Но чего-то сверхъестественного от него я не увидел. Нигерия — хорошая, интересная сборная. У них большие нападающие, которые хорошо борются. Но, опять же, чего-то сверхъестественного я не увидел. Тяжело с кем можно сравнить Нигерию.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 21:06
Сказала московская ,,звезда".
Кто такая эта Нигерия, тем более её резервный состав? Видели мы таких...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:04
С языка снял...
eqmre5gu7r5e
eqmre5gu7r5e
вчера в 12:00
Может когда-то и увидит, только на серьёзном турнире и с основным составом Нигерии ,проблем будет на много больше
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:09, ред.
Как будто Батраков уже столько всего повида, много с кем поиграл и ему есть с чем и главное кем сравнивать.
Capral
Capral
вчера в 10:47, ред.
Я думаю, что и сб.Нигерии, чего-то особенного от Батракова не увидела...
lotsman
lotsman
вчера в 10:29
Ничего особенного не увидел, но и сыграть против них, как следует, не смогли.
ydcmnyc8z2td
ydcmnyc8z2td
вчера в 09:36
Одни пустые слова от распиаренного юнца.
4w2esf8rgpd6
4w2esf8rgpd6
вчера в 09:22
Так почему тогда не победили?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:15
От вас вот тоже ничего сверхъестественного не увидели.
YNWA
YNWA
вчера в 09:00
Так говорит, как будто с бразильцами чемпионами 94 года играли.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:57
«Чего-то сверхъестественного от сборной Нигерии я не увидел» - Лёха, а чего ж вы их не "раскатали"?)
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