Батраков: «Чего-то сверхъестественного от сборной Нигерии я не увидел»

Полузащитник сборной России поделился своими впечатлениями об игре с командой Нигерии (1:1).

Тяжело ли играть против Виктора Бонифейса? Наверное, это нужно спросить у центральных защитников, которые сегодня с ним в большинстве единоборств были один в один. Но чего-то сверхъестественного от него я не увидел. Нигерия — хорошая, интересная сборная. У них большие нападающие, которые хорошо борются. Но, опять же, чего-то сверхъестественного я не увидел. Тяжело с кем можно сравнить Нигерию.