Судебный процесс по делу о смерти Марадоны приостановлен

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вчера, 12:09

Судебное разбирательство по делу о смерти чемпиона мира по футболу приостановлено на неделю из-за обвинений в предвзятости одного из участников процесса.

Судья Джульетта Макинтач может быть связана с созданием документального фильма по этому делу, поскольку в зале суда присутствовали люди с камерами, несмотря на запрет на съемку. В течение этой недели будет установлена степень её причастности к ситуации.

По информации источников, возможно, её отстранят от дальнейшего рассмотрения этого судебного дела.