Бывший президент «Барсы» получил 232 тысячи евро компенсации вместо 30 млн

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вчера, 17:55

Экс-президент «Барселоны» получил компенсацию за тюремный срок.

Розель был арестован в мае 2017-го года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он был оправдан и вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня. Такое решение было принято из-за отсутствия доказательств. Как сообщает Marca, сегодня испанский национальный суд согласился с тем, что государство должно выплатить компенсацию в размере 232 500 евро за время, которое Розель провел в предварительном заключении. Однако бывший президент «Барселоны» требовал от государства 29,7 млн евро в качестве компенсации морального и экономического ущерба.

Его обвиняли в том, что он присвоил себе 15 млн евро в процессе футбольной деятельности.