Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыИспания. Примера 2024/2025

Бывший президент «Барсы» получил 232 тысячи евро компенсации вместо 30 млн

вчера, 17:55

Экс-президент «Барселоны» Сандро Розель получил компенсацию за тюремный срок.

Розель был арестован в мае 2017-го года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он был оправдан и вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня. Такое решение было принято из-за отсутствия доказательств. Как сообщает Marca, сегодня испанский национальный суд согласился с тем, что государство должно выплатить компенсацию в размере 232 500 евро за время, которое Розель провел в предварительном заключении. Однако бывший президент «Барселоны» требовал от государства 29,7 млн евро в качестве компенсации морального и экономического ущерба.

Его обвиняли в том, что он присвоил себе 15 млн евро в процессе футбольной деятельности.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Интер» не будет платить «Спортингу» компенсацию за переход Жоау Мариу
03 мая
Сафонова могут привлечь к уголовной ответственности
30 апреля
ОфициальноСуд окончательно присудил «Бохуму» победу в матче с «Унионом»
28 апреля
ОфициальноСпортивный арбитражный суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову»
25 апреля
Ряд игроков «Химок» обратился в палату по разрешению споров РФС
22 апреля
Полузащитник «Челси» Кайседо замечен за вождением без прав
12 апреля
Все комментарии
cj4bs3vy27st
cj4bs3vy27st
вчера в 19:17
С государства хоть шерсти клок.По полной все равно не отгрузят.
v7yqt2n5dt26
v7yqt2n5dt26
вчера в 19:14
Значить мало присвоил, не просил бы компенсацию
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 