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«Интер» не будет платить «Спортингу» компенсацию за переход Жоау Мариу

вчера, 15:21

В 2022 году стало известно, что «Интер», покупая полузащитника Жоау Мариу у «Спортинга» в 2016 году, согласился выплачивать компенсацию, если игрок перейдет в другую португальскую команду.

В 2021 году Мариу разорвал контракт с «Интером» и подписал соглашение с «Бенфикой» как свободный агент. «Спортинг» не получил никаких выплат и, не сумев достичь договоренности с миланцами, обратился в ФИФА.

Однако Международная федерация футбола поддержала «Интер», и «Спортинг» был вынужден подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS вынес решение в пользу «Интера», отклонив требования португальского клуба о компенсации.

В настоящее время Мариу выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Бенфики».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:20
На что Спортинг расчитывал? В договоре ведь была указано, что в случае продажи Интером игрока в португальский клуб будет "штраф" в 30 млн. А он ушёл в Бенфику свободным агентом, т.е. уже не являлся игроком Интера.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:32
Нормально Интер развел Спортинг)
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:36
Все правильно суд порешал!Я не юрист конечно, но контракт игрок сам анулировал!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:35
А за что платить, если он контракт разорвал и переходил уже не в статусе игрока Интера.
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