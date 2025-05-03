«Интер» не будет платить «Спортингу» компенсацию за переход Жоау Мариу

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вчера, 15:21

В 2022 году стало известно, что «Интер», покупая полузащитника у «Спортинга» в 2016 году, согласился выплачивать компенсацию, если игрок перейдет в другую португальскую команду.

В 2021 году Мариу разорвал контракт с «Интером» и подписал соглашение с «Бенфикой» как свободный агент. «Спортинг» не получил никаких выплат и, не сумев достичь договоренности с миланцами, обратился в ФИФА .

Однако Международная федерация футбола поддержала «Интер», и «Спортинг» был вынужден подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( CAS ). CAS вынес решение в пользу «Интера», отклонив требования португальского клуба о компенсации.

В настоящее время Мариу выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Бенфики».