Сафонова могут привлечь к уголовной ответственности

1746014725

вчера, 15:05

14 апреля бывшая жена вратаря ПСЖ Анастасия Сафонова написала заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), где попросила привлечь бывшего супруга к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Сотрудники ФССП начали доследственную проверку.

Адвокат Сафонова отправил все запрашиваемые документы. По словам защиты, футболист исправно платит алименты и не пропустил ни одного платежа — последнее время он ежемесячно вносит по миллиону рублей и оплачивает установленные алименты по решению суда. Поэтому никакого состава преступления в действиях 26-летнего голкипера нет, и проверка должна закончиться отказом в возбуждении уголовного дела.

По версии адвокатов Сафонова, бывшая жена знает, что в действиях Матвея нет состава преступления, а своими заявлениями пытается дестабилизировать его эмоциональное состояние и оказать давление для получения желаемых ею 60 миллионов рублей, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022 – 2024 годы.