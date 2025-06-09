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Ленгле расторгнет контракт с «Барселоной» и останется в «Атлетико»

вчера, 17:16

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле, выступающий на правах аренды в «Атлетико», останется в мадридском клубе на постоянной основе.

По информации источника, 29-летний защитник договорился с каталонцами о расторжении соглашения. «Сине-гранатовые» сэкономят 32 миллиона евро – столько француз должен был заработать за два оставшихся года по контракту. Соглашение игрока с «Атлетико» будет рассчитано до 2028 года.

В прошедшем сезоне Ленгле сыграл 23 матча в чемпионате Испании, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 18:43
Забавно, но Ленгле - один из лучших защитников всей лалиги, и выше по показателям всех защитников Барселоны. Чем он не угодил?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:21
Пожелаю Ленге , надёжной игры у "Матрасников".
Гость
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