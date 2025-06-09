Шерки переходит в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лиона» и сборной Франции Райан Шерки станет игроком «Манчестер Сити». Клубы согласовали все условия трансфера. Шерки подпишет с «Манчестер Сити» пятилетний контракт. «Лион» получит 35 миллионов евро плюс дополнительные выплаты. Сделка будет закрыта до старта Клубного чемпионата мира.
Шерки находится в системе «Лиона» с 6 лет. В прошедшем сезоне 21-летний правый атакующий полузащитник сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза алжирского происхождения в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подпишет полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса.
очень перспективный игрок за маленькую сумму.
заиграет на уровне Де Брюйне - супер.
будет просто полезен команде - хорошо, провалится - не страшно.
теперь купить вратаря, и все.
очень перспективный игрок за маленькую сумму.
заиграет на уровне Де Брюйне - супер.
будет просто полезен команде - хорошо, провалится - не страшно.
теперь купить вратаря, и все.
Так получилось, что подававший надежды спасителя Сити Мармуш загнулся, в бундесе он забил 15 голов за 17 игр, что и привлекло видимо внимание боссов Сити, а в АПЛ он резко сдал, 7 голов за 16 игр.
Что будет с Шерки?
Так получилось, что подававший надежды спасителя Сити Мармуш загнулся, в бундесе он забил 15 голов за 17 игр, что и привлекло видимо внимание боссов Сити, а в АПЛ он резко сдал, 7 голов за 16 игр.
Что будет с Шерки?