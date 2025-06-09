Шерки переходит в «Манчестер Сити»

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вчера, 15:15

Полузащитник «Лиона» и сборной Франции станет игроком «Манчестер Сити». Клубы согласовали все условия трансфера. Шерки подпишет с «Манчестер Сити» пятилетний контракт. «Лион» получит 35 миллионов евро плюс дополнительные выплаты. Сделка будет закрыта до старта Клубного чемпионата мира.

Шерки находится в системе «Лиона» с 6 лет. В прошедшем сезоне 21-летний правый атакующий полузащитник сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза алжирского происхождения в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подпишет полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса.