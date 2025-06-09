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Шерки переходит в «Манчестер Сити»

вчера, 15:15

Полузащитник «Лиона» и сборной Франции Райан Шерки станет игроком «Манчестер Сити». Клубы согласовали все условия трансфера. Шерки подпишет с «Манчестер Сити» пятилетний контракт. «Лион» получит 35 миллионов евро плюс дополнительные выплаты. Сделка будет закрыта до старта Клубного чемпионата мира.

Шерки находится в системе «Лиона» с 6 лет. В прошедшем сезоне 21-летний правый атакующий полузащитник сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза алжирского происхождения в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подпишет полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса.

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Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 11:02
Не могу вспомнить что бы за такого футболиста платили так мало....
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:19
Лион продавать не умеет
R B
R B
вчера в 19:56
По такой статистике, не дешево ли продают?
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 19:14
После последнего его матча за сборную, сразу наверное взяли))) Как Шерки появился на поле, игра полностью изменилась в пользу Франции, такой импакт внёс, это что то
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:26
Главное, чтобы Де Шама к нему неподпускали
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:06
Хороший игрок надеюсь заиграет в АПЛ как следует
catal
catal
вчера в 16:48
Еще одна сборная мира... Интересно каков будет его перформанс в Сити.
Так получилось, что подававший надежды спасителя Сити Мармуш загнулся, в бундесе он забил 15 голов за 17 игр, что и привлекло видимо внимание боссов Сити, а в АПЛ он резко сдал, 7 голов за 16 игр.
Что будет с Шерки?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:10
один из лучших трансферов этого лето..
очень перспективный игрок за маленькую сумму.
заиграет на уровне Де Брюйне - супер.
будет просто полезен команде - хорошо, провалится - не страшно.
теперь купить вратаря, и все.
Горожане
Горожане
вчера в 15:29
Вот этой покупкой Сити я очень рад!
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