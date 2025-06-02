Сафонов погасил задолженность по алиментам

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вчера, 18:55

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой.

По данным источника, 28 мая вратарь ПСЖ и сборной России полностью оплатил долг на сумму более 66 млн рублей. Несмотря на выплату, обеспечительные меры с футболиста до сих пор не сняты. Если приставы их снимут, то Сафонов сможет сыграть за сборную России в товарищеском матче против Нигерии 6 июня.

Сафонов является победителем чемпионата Франции, Кубка Франции и Лиги чемпионов в составе «Пари Сен-Жермен».