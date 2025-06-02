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Сафонов погасил задолженность по алиментам

вчера, 18:55

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой.

По данным источника, 28 мая вратарь ПСЖ и сборной России полностью оплатил долг на сумму более 66 млн рублей. Несмотря на выплату, обеспечительные меры с футболиста до сих пор не сняты. Если приставы их снимут, то Сафонов сможет сыграть за сборную России в товарищеском матче против Нигерии 6 июня.

Сафонов является победителем чемпионата Франции, Кубка Франции и Лиги чемпионов в составе «Пари Сен-Жермен».

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Comentarios
Comentarios
вчера в 23:56
Надеюсь деньги пошли на детей
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:09
Премию получил за ЛЧ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 20:18
Или понял, что не въездным в Россию быть плохо
Lewa2708
Lewa2708 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:10
Ждал окончаловки после успешного сезона
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:31, ред.
Ну вот теперь Мотя чист. А что так долго ломался?
rejg748n7ksc
rejg748n7ksc
вчера в 19:01
Жена отправилась на Канары.
Гость
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