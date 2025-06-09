«Спартаку» предложили подписать Заболотного

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вчера, 16:51

Нападающий подмосковных «Химок» может оказаться в «Спартаке».

По информации источника, агенты футболиста предложили его трансфер руководству «красно-белых». Скауты клуба продолжают рассматривать различные кандидатуры на позицию форварда среди российских футболистов, а учитывая сорвавшийся переход Николая Комличенко из «Ростова», вариант с Заболотным может стать одним из основных.

В прошедшем сезоне в активе 33-летнего футболиста 31 матч во всех турнирах, 6 голов и 6 результативных передач.