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«Спартаку» предложили подписать Заболотного

вчера, 16:51

Нападающий подмосковных «Химок» Антон Заболотный может оказаться в «Спартаке».

По информации источника, агенты футболиста предложили его трансфер руководству «красно-белых». Скауты клуба продолжают рассматривать различные кандидатуры на позицию форварда среди российских футболистов, а учитывая сорвавшийся переход Николая Комличенко из «Ростова», вариант с Заболотным может стать одним из основных.

В прошедшем сезоне в активе 33-летнего футболиста 31 матч во всех турнирах, 6 голов и 6 результативных передач.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:36
Мало вероятно, что Спартак будет набирать игроков по остаточному принципу.
lotsman
lotsman
вчера в 18:16
Для такой команды как Спартак Заболотный уже не подходит. Ну если только на замену, на последние десять минут, да и то когда игра уже будет сделана, чтобы дать отдохнуть основному игроку. Но для такой роли, я считаю, в Спартаке найдутся молодые ребята,которых надо подтягивать к основному составу. Вообще то это моё личное мнение, а как считают в команде мне не ведомо.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:44
Агент Заболотного совсем оборзел. Зачем Спартаку игрок уровня Химок? Хотя красно-белым стоит сместить вектор развития в сторону российских игроков и тренеров. Если этого не произойдёт народная команда может перестать быть таковой. Я за народное будущее любимой команды.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:35
Слухи они есть и будут...заболотный и спартак ни в коих веках не совместимы...это больше к зениту...)
Capral
Capral
вчера в 17:15
Такое впечатление, что кто-то издевается над Спартаком, просто глумится. Сначала Коля, теперь, вот это, чудо. Сколько можно позволять смеяться над собой?! Ведь это не шутки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:57
Зе самое то для Спартака.Для иллюстрации поговорки И смех и грех!
Гость
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