Во «Фламенго» отреагировали на слухи об интересе «Зенита» к Жерсону

Директор по коммуникациям «Фламенго» Родриго Пайва прокомментировал источнику информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику .

На данный момент мы не получали никакого предложения по Жерсону. Ни представители «Зенита», ни кто-либо другой не связывались с нами по этому вопросу. Вся информация, которую мы видим, поступает исключительно из прессы. Мы не знаем, откуда возникают эти слухи. Повторим: у «Фламенго» нет ни одного официального запроса по Жерсону, в том числе и от «Зенита». Никто не звонил, не писал и не обсуждал с нами возможный трансфер. Это факт.