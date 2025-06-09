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Во «Фламенго» отреагировали на слухи об интересе «Зенита» к Жерсону

вчера, 14:41

Директор по коммуникациям «Фламенго» Родриго Пайва прокомментировал источнику информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Жерсону.

На данный момент мы не получали никакого предложения по Жерсону. Ни представители «Зенита», ни кто-либо другой не связывались с нами по этому вопросу. Вся информация, которую мы видим, поступает исключительно из прессы. Мы не знаем, откуда возникают эти слухи. Повторим: у «Фламенго» нет ни одного официального запроса по Жерсону, в том числе и от «Зенита». Никто не звонил, не писал и не обсуждал с нами возможный трансфер. Это факт.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:42, ред.
"Журналисты" соревнуются в крутости фантомных новостей.
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