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Раньери может возглавить сборную Италии

сегодня, 01:10

Итальянская федерация футбола договорилась с Клаудио Раньери о назначении на пост главного тренера сборной Италии.

По информации источника, Раньери будет совмещать две должности — тренера сборной Италии и советника «Ромы». Федерации осталось получить одобрение от владельцев римского клуба.

Бывший наставник итальянцев Лучано Спаллетти вчера провёл свой последний матч на этом посту.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:20
Хороший вариант
Маг_тм
Маг_тм ответ Giallorossi (раскрыть)
сегодня в 10:54
Он какую то должность занимает в Роме
AleS
AleS
сегодня в 09:53
Бездари все никак Деду отдохнуть не дадут, то этих спасать надо, то тех...
Giallorossi
Giallorossi ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 09:43
Какое совмещение? Рому он покинул по окончанию сезона!
1 984
1 984
сегодня в 07:38
Протон, зайти в группу без призов можно с любого аккаунта. Главное выполнить условия. Инструкция написана ниже. Если будут вопросы - спрашивай.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:27
Посмотрим как получится совмещение... удачи ему!
s348zkbrz9a9
s348zkbrz9a9
сегодня в 05:08
Obdulio Varela, друг мой, жду Вас в гр. Заболотного)).

Твои друзья ждут тебя в музее и в овраге. А мне антохина группа без надобности, я и на высоких кэфах с удовольствием могу поиграть, вообще пох что выигравший вчера славновский клон именно на Стрельцова выпал, тем интереснее. А ты давай переливашку баллоочковую набивай баллами, а тридцатого включай её. Если всем будет до конкурса фиолетово в этот летний день, глядишь сфартит, будешь потом это годами скринить и эпической победой называть
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 04:35
Раньери можно доверить сборную Италию!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:52
Кстати одному "писателю" надоело писать содержательные комментария и он вчера весь день писал один и тот же комментарий (Это футбол!)) в разных темах.
Был кстати и первый комментарии за который дают дополнительные 10 очков.
И такие случаи частенько случаются, так почему об этом молчат "писатели"?
Ведь это нарушение правил сайта, флуд.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:09
Пошла жара!!!
Прогнозисты делают ставки и снимают куш, писатели негодуют.
Сделать прогноз и выиграть намного круче, чем просто одни очки переводить в другие.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:55
Зачем ему это?
Михаил Прохоров
Михаил Прохоров
сегодня в 01:48
Крутые ребята
протон
протон
сегодня в 01:42
Байкал. Попрошу тебя не обращаться ко мне. Вот ты писал ниже, что я провоцирую. а после ты отправляешь посыл, что такой. Прошу тебя вообще не писать в мою сторону и обращаться косвенно. Очень прошу тебя. Но тогда ты проиграл в чистую в схватке.
протон
протон ответ introvert pofigist (раскрыть)
сегодня в 01:26
Спасибо друг за добрые пожелания и слова. Стараемся для общего блага .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:25
Надеюсь что он поставит сборной игру
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