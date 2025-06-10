Раньери может возглавить сборную Италии

Итальянская федерация футбола договорилась с Клаудио Раньери о назначении на пост главного тренера сборной Италии.
По информации источника, Раньери будет совмещать две должности — тренера сборной Италии и советника «Ромы». Федерации осталось получить одобрение от владельцев римского клуба.
Бывший наставник итальянцев Лучано Спаллетти вчера провёл свой последний матч на этом посту.
Твои друзья ждут тебя в музее и в овраге. А мне антохина группа без надобности, я и на высоких кэфах с удовольствием могу поиграть, вообще пох что выигравший вчера славновский клон именно на Стрельцова выпал, тем интереснее. А ты давай переливашку баллоочковую набивай баллами, а тридцатого включай её. Если всем будет до конкурса фиолетово в этот летний день, глядишь сфартит, будешь потом это годами скринить и эпической победой называть
Твои друзья ждут тебя в музее и в овраге. А мне антохина группа без надобности, я и на высоких кэфах с удовольствием могу поиграть, вообще пох что выигравший вчера славновский клон именно на Стрельцова выпал, тем интереснее. А ты давай переливашку баллоочковую набивай баллами, а тридцатого включай её. Если всем будет до конкурса фиолетово в этот летний день, глядишь сфартит, будешь потом это годами скринить и эпической победой называть
Был кстати и первый комментарии за который дают дополнительные 10 очков.
И такие случаи частенько случаются, так почему об этом молчат "писатели"?
Ведь это нарушение правил сайта, флуд.
Был кстати и первый комментарии за который дают дополнительные 10 очков.
И такие случаи частенько случаются, так почему об этом молчат "писатели"?
Ведь это нарушение правил сайта, флуд.
Прогнозисты делают ставки и снимают куш, писатели негодуют.
Сделать прогноз и выиграть намного круче, чем просто одни очки переводить в другие.
Прогнозисты делают ставки и снимают куш, писатели негодуют.
Сделать прогноз и выиграть намного круче, чем просто одни очки переводить в другие.