Раньери может возглавить сборную Италии

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сегодня, 01:10

Итальянская федерация футбола договорилась с о назначении на пост главного тренера сборной Италии.

По информации источника, Раньери будет совмещать две должности — тренера сборной Италии и советника «Ромы». Федерации осталось получить одобрение от владельцев римского клуба.

Бывший наставник итальянцев Лучано Спаллетти вчера провёл свой последний матч на этом посту.