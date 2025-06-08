Итальянская федерация футбола рассматривает кандидатов для замены Спаллетти

После поражения от Норвегии в 3-м туре отборочного раунда к чемпионату миру 2026 года, которое поставило под угрозу первое место в группе, в Итальянской федерации футбола (FIGC) задумались о возможности смены главного тренера национальной команды Лучано Спаллетти. Во вторник состоится встреча между Спаллетти и президентом FIGC Габриэле Гравиной. До матча с Молдавией никаких перемен не будет. Ожидается, что, вероятно, по итогам именно этой игры, станет ясно, что думает сам Спаллетти. Не исключено, что тренер может подать в отставку.
Итальянская федерация футбола в поиске возможных кандидатов на замену Спаллетти обратила свой взор на свободных тренеров из Италии. В первую очередь речь идёт о Стефано Пиоли и Клаудио Раньери. Фаворитом является бывший тренер «Милана».
Напомним, Спаллетти возглавил сборную Италии в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до июля 2027 года. Под руководством 66-летнего специалиста итальянцы провели 23 игры (11 побед, 6 ничьих и 6 поражений).
Еще если Конте не договорится с Де Лаурентисом по трансферам, то Антонио тоже может быть свободным и тоже как вариант хороший опыт для него будет!
А пока, только Раньери можно назвать годным вариантом....опытный, свободный, может работать в кризисных ситуациях
Еще если Конте не договорится с Де Лаурентисом по трансферам, то Антонио тоже может быть свободным и тоже как вариант хороший опыт для него будет!
А пока, только Раньери можно назвать годным вариантом....опытный, свободный, может работать в кризисных ситуациях
Нашли пожарного на 8-м десятке лет. Дайте деду отдохнуть
Нашли пожарного на 8-м десятке лет. Дайте деду отдохнуть
Кстати из Ромы ушел Раньери.
Кстати из Ромы ушел Раньери.