Итальянская федерация футбола рассматривает кандидатов для замены Спаллетти

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вчера, 09:15

После поражения от Норвегии в 3-м туре отборочного раунда к чемпионату миру 2026 года, которое поставило под угрозу первое место в группе, в Итальянской федерации футбола ( FIGC ) задумались о возможности смены главного тренера национальной команды . Во вторник состоится встреча между Спаллетти и президентом FIGC Габриэле Гравиной. До матча с Молдавией никаких перемен не будет. Ожидается, что, вероятно, по итогам именно этой игры, станет ясно, что думает сам Спаллетти. Не исключено, что тренер может подать в отставку.

Итальянская федерация футбола в поиске возможных кандидатов на замену Спаллетти обратила свой взор на свободных тренеров из Италии. В первую очередь речь идёт о и . Фаворитом является бывший тренер «Милана».

Напомним, Спаллетти возглавил сборную Италии в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до июля 2027 года. Под руководством 66-летнего специалиста итальянцы провели 23 игры (11 побед, 6 ничьих и 6 поражений).