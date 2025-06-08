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Итальянская федерация футбола рассматривает кандидатов для замены Спаллетти

вчера, 09:15

После поражения от Норвегии в 3-м туре отборочного раунда к чемпионату миру 2026 года, которое поставило под угрозу первое место в группе, в Итальянской федерации футбола (FIGC) задумались о возможности смены главного тренера национальной команды Лучано Спаллетти. Во вторник состоится встреча между Спаллетти и президентом FIGC Габриэле Гравиной. До матча с Молдавией никаких перемен не будет. Ожидается, что, вероятно, по итогам именно этой игры, станет ясно, что думает сам Спаллетти. Не исключено, что тренер может подать в отставку.

Итальянская федерация футбола в поиске возможных кандидатов на замену Спаллетти обратила свой взор на свободных тренеров из Италии. В первую очередь речь идёт о Стефано Пиоли и Клаудио Раньери. Фаворитом является бывший тренер «Милана».

Напомним, Спаллетти возглавил сборную Италии в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до июля 2027 года. Под руководством 66-летнего специалиста итальянцы провели 23 игры (11 побед, 6 ничьих и 6 поражений).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:08
Интересно, а если бы Индзаги не уехпл в Саудовскую Аравию, пошел бы сборную тренировать?! Как по мне был бы отличным вариантом!
Еще если Конте не договорится с Де Лаурентисом по трансферам, то Антонио тоже может быть свободным и тоже как вариант хороший опыт для него будет!
А пока, только Раньери можно назвать годным вариантом....опытный, свободный, может работать в кризисных ситуациях
Asper
Asper
вчера в 19:06
Ахах, Раньери😂
Нашли пожарного на 8-м десятке лет. Дайте деду отдохнуть
catal
catal
вчера в 12:39, ред.
Никто кроме Капелло или Анчелотти не сделает с Италией. Анчелотти своей победой против Ман Сити в автобус показал, что итальянская школа для него база. И база со знаком плюс.
Кстати из Ромы ушел Раньери.
btzh4ntg8zrj
btzh4ntg8zrj
вчера в 09:38
В Италии сейчас нет явных звёзд, без талантливое поколение
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:33
Думаю он многих устраивает ))) Кто с ним в группе))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:22
После всплеска удачной игры Спалетти настигла пора неудач...
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