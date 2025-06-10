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Карпин: «По игре мне больше понравился матч с Нигерией, чем с Беларусью»

вчера, 22:47
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги игры национальной команды против Беларуси (4:1).

Была задумчивость, как еще улучшить нашу игру в атаке, как располагаться. Понятно, что лучше бы было не пропускать, была серия рикошетов. Можно сказать, случайность. Всё зависит не только от одной команды. После счета 4:0 перестали вперед играть, бежать, соперник больше начал катать мяч на нашей половине поля.

Я большими вещами доволен этим сбором. Например, по игре мне больше понравился матч с Нигерией, чем с Белоруссией. Ребята все выдержали, особенно центральные защитники. Все ребята молодцы. Отработали сборы с точки зрения дисциплины, тренировочного процесса, а также выполняли на поле всё, что должны были выполнять.

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Viollator
Viollator
сегодня в 01:02
Пенки на Комолеченге не ставят, вот и вся результативность в пассиве.
протон
протон
вчера в 23:06
Мне игра с Нигерией тоже больше понравилась. Там был серьёзный футбол.
Гость
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