Карпин: «По игре мне больше понравился матч с Нигерией, чем с Беларусью»

Главный тренер сборной России подвёл итоги игры национальной команды против Беларуси (4:1).

Была задумчивость, как еще улучшить нашу игру в атаке, как располагаться. Понятно, что лучше бы было не пропускать, была серия рикошетов. Можно сказать, случайность. Всё зависит не только от одной команды. После счета 4:0 перестали вперед играть, бежать, соперник больше начал катать мяч на нашей половине поля.

Я большими вещами доволен этим сбором. Например, по игре мне больше понравился матч с Нигерией, чем с Белоруссией. Ребята все выдержали, особенно центральные защитники. Все ребята молодцы. Отработали сборы с точки зрения дисциплины, тренировочного процесса, а также выполняли на поле всё, что должны были выполнять.