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Аленичев: «„Зенит“ уже надоел многим»

вчера, 14:56

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, не было ли у него ощущения, что вся Россия болела за «Краснодар» в чемпионской гонке против «Зенита».

Есть такое ощущение. «Зенит» уже надоел многим, за исключением, конечно, питерских болельщиков. Понятно, что каждый болельщик поддерживает свою команду. Но когда уже все понимали, что их команда не станет чемпионом, вся страна болела за «Краснодар», за исключением болельщиков «Зенита». То, что сделал Галицкий — феноменальный показатель. Они абсолютно заслужили это чемпионство.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:53, ред.
Без сомнения в 30 туре многие болели за победу Краснодара......в котором решалась судьба чемпионства......ну кроме конечно одного городка с берегов Невы. И клуб Галицкого конечно порадовал всех кто мечтал что бы клуб Миллера остался без чемпионства.....вслед за тем как остался без кубка России в финале против ЦСКА.
viv
viv
вчера в 20:11
Согласен с Аленичевым, все правильно сказал, можно было ещё добавить, что клуб Галицкого на 100 летний юбилей прервал гегемонию СБГ.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:27
Мудро и оригинально!!!!!!!)))
nubom
nubom
вчера в 17:22
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:15
    Ремарк, Гёте, Корнелия Функе, Шиллер...
    Capral
    Capral ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 17:08
    Ну у меня в России много друзей живёт в разных городах, поэтому информацию имею. А кто у вас живёт в Германии?)))
    ABir
    ABir ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:55
    Знания точно такие же, как и у Вас из-за бугра о России - из прессы, больше читайте.
    Дед и ушко
    Дед и ушко ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:38, ред.
    Оскорбление клуба? А курящие на семейных трибунах выездные болельщики этого клуба, орущие в сотни глоток матом при детях, бегающие по полю в трусах цветах этого клуба, взрывающие петарды размером явно шире, чем места в которых их пронесли - не оскорбление? В глазах детей из академии - это и не нужно унижать. Добавить уже нечего.
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 16:04
      Capral
      Capral ответ ABir (раскрыть)
      вчера в 15:45
        Capral
        Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
        вчера в 15:42
        Я тоже, даже не скрывал своих желаний и говорил, что болею за Спартак и за Краснодар, а тaм уж, как получится.
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 15:33, ред.
        Здесь скорее всего включился психологический механизм противостояния слабых - сильному. Подавляющее большинство болельщиков, за редким исключением (Краснодарцы и спартачи-москвичи) понимали, что даже составом не передавить Зенит. По ходу сезона картина чуть изменилась, к "чемпионскому разговору" подключились армейцы... Поэтому большая часть болельщиков РПЛ стала на сторону ФК "Краснодар".
        В настоящее время уже просматривается задел этой же схемы "боления" и на будущее - Зенит стал торговаться и не "по-детски" с бразильцами... Ценники посильны только кошельку Зенита: «Зенит» предложит около 30 млн евро за защитника «Фламенго» Уэсли, https://www.soccer.ru/news/1409423/uesli-zenit 08.06.2025, трансфер полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона может обойтись «Зениту» в 33 миллиона евро https://www.soccer.ru/news/1409405/zherson-zenit 08.06.2025
        И это только начало.
        Всем болельщикам Зенита сразу поясняю, мну имеет право высказать, как налогоплательщик, свою точку зрения, абсолютно на законных, моральных и финансовых основаниях - передо мною лежит квитанция ООО "Газпром межрегионгаз ...." ......., Ед. изм. м3, Тариф, руб. 8.34, +Долг, - Аванс, -0.70.
        Вопросы есть?
        Вопросов нет!))
        Futurista
        Futurista
        вчера в 15:20
        Уберите из лучших про "бензоколонку"...это оскорбление клуба...
        Futurista
        Futurista ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 15:14
        ABir
        ABir
        вчера в 15:13
        Примерно тоже самое в Германии говорят про Баварию, в Испании про Реал, а во Франции про ПСЖ
        lotsman
        lotsman ответ Futurista (раскрыть)
        вчера в 15:11
        Я АБСОЛЮТНО не переживаю. Я болею за свою команду, за свой город и отвечаю только за себя. А вы тоже, от своего имени, делаете заявление за всю страну?))
        Futurista
        Futurista ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 15:06
        Не переживайте...страна с ним согласна)...
        Futurista
        Futurista
        вчера в 15:05
        Такие слова как "вся страна за Краснодар" обычно здесь убирают...а в новости можно)...
        Bad Listener
        Bad Listener
        вчера в 15:05, ред.
        Вот кстати нет, я болел за то чтобы если Зенит кто и подвинет то только Спартак, лично для меня чемпионство Краснодара ещё неприятнее чем гегемония Зенита. Чемпионство Краснодара для меня означает что Зенит можно было подвинуть, но мои такие неудачники что даже когда можно не справились, что даже Краснодар ничем не выдающийся смог, а Лукойл не смог снова. Это очень подчёркивает проклятие бензоколонки
        lotsman
        lotsman
        вчера в 15:05
        Дурная манера, от своего имени отвечать за всю страну.)
        TheBoLt
        TheBoLt
        вчера в 14:58
        Я думаю, что могу подписаться здесь под каждым словом Аленичева. Еще осенью я говорил, что если не Краснодар, то пусть Спартак
        Гость
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