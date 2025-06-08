Аленичев: «„Зенит“ уже надоел многим»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, не было ли у него ощущения, что вся Россия болела за «Краснодар» в чемпионской гонке против «Зенита».
Есть такое ощущение. «Зенит» уже надоел многим, за исключением, конечно, питерских болельщиков. Понятно, что каждый болельщик поддерживает свою команду. Но когда уже все понимали, что их команда не станет чемпионом, вся страна болела за «Краснодар», за исключением болельщиков «Зенита». То, что сделал Галицкий — феноменальный показатель. Они абсолютно заслужили это чемпионство.