 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2025

Защитник сборной Мелёхин: «Со „Спартаком“ играть тяжелее, чем с Нигерией»

вчера, 11:47
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелёхин сравнил «Спартак» и сборную Нигерии.

Нигерия — хорошая команда, хорошо готовы физически, в борьбе с ними тяжело. Но мы выходили через пас из‑под прессинга, создавали моменты. В целом нормально действовали. Честно, мне было со «Спартаком» играть тяжелее. Может быть, потому что с Нигерией был товарищеский матч. У них нормальный уровень, но не прям топ. Хорошая команда.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Нигерии закончился вничью (1:1).

Подписывайся в ВК
Все новости
Ташуев: «Я приложил руку к тому, что в итоге „Краснодар“ стал чемпионом»
Вчера, 09:18
Аленичев: «„Зенит“ уже надоел многим»
08 июня
Агент Дркушича: «Ванья очень доволен своим положением в „Зените“»
08 июня
Генсек РФС о «Химках»: «Они подвели весь российский футбол»
07 июня
Черчесов о будущем: «Гештальт с чемпионством в России надо закрыть»
07 июня
Батраков: «Чего-то сверхъестественного от сборной Нигерии я не увидел»
07 июня
 
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:26
Он же ростовчанин....а значит и продукт карпина...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:58, ред.
Мелехин? Не знаю такого... Интересно, есть ли информация, скольких человек Карпин вызывал в сборную России и теперь они гордо именуется ИГРОК СБОРНОЙ? Зачем Валерию позволили превратить главную команду страны в проходной двор?
a-league
a-league
вчера в 11:55, ред.
Витя, на сколько игр против таких стероидных амбалов тебя хватит ?
Просто за первую игру за сборную на кураже видно не успел понять
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 