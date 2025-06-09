Защитник сборной Мелёхин: «Со „Спартаком“ играть тяжелее, чем с Нигерией»

Защитник «Ростова» и сборной России сравнил «Спартак» и сборную Нигерии.

Нигерия — хорошая команда, хорошо готовы физически, в борьбе с ними тяжело. Но мы выходили через пас из‑под прессинга, создавали моменты. В целом нормально действовали. Честно, мне было со «Спартаком» играть тяжелее. Может быть, потому что с Нигерией был товарищеский матч. У них нормальный уровень, но не прям топ. Хорошая команда.