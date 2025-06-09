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Кисляк: «Мечтаю выиграть со сборной России чемпионат мира»

вчера, 11:58

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал о своих целях.

Если говорить о целях, то это участие в каком-то международном турнире — на чемпионате мира или Европы. Мечта — более глобальное слово. Наверное, выиграть со сборной России чемпионат мира.

Насколько реально? Мечты существуют для того, чтобы сбываться. Поэтому надеюсь, что в ближайшем будущем можно будет постараться это реализовать. Но повторю, что это мечта, такая глобальная вещь. Когда понимаешь, что также где-то должны и карты лечь, чтобы это произошло. Надеюсь, что это произойдёт когда-то со мной.

Ранее Кисляк попал в список самых подорожавших игроков РПЛ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 14:07
Потому что раньше сказал и надо сделать. А щас можно просто для лайков метлой погонять (((
lotsman
lotsman
вчера в 14:00
Детсадовская карусель ещё из головы не выветрилась.)
Vilar
Vilar
вчера в 13:52
У одного Матюхи уже мечта сбылась, свалил в Европу. Теперь второй, вешает нам лапшу на уши, только пальчиком из Европы поманят, сразу свалит и про ЧМ забудет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:13
Матвей , ну это какое то "кислое" пустословие...)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:19
Разбудите его…
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:10
Да что же они все такие однообразные, неужели может быть мечта под копирку. Наговорить можно много, а вот выполнить всё это весьма проблематично. Потом говорят, что не получилось. Наши игроки не привыкли отвечать за свои слова. А ведь были времена в СССР, когда второе место на олимпиаде 1952 считалось неудачей. В 1956 году серебро превратилось в золото. После чего был 1960 золотой европейский год.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:04
Как говорится Мечтать не вредно вредно не мечтать
sp9e8wsfbchg
sp9e8wsfbchg
вчера в 12:01
Молодец парень,повеселил
Гость
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