Кисляк: «Мечтаю выиграть со сборной России чемпионат мира»

Полузащитник ЦСКА и сборной России рассказал о своих целях.

Если говорить о целях, то это участие в каком-то международном турнире — на чемпионате мира или Европы. Мечта — более глобальное слово. Наверное, выиграть со сборной России чемпионат мира.

Насколько реально? Мечты существуют для того, чтобы сбываться. Поэтому надеюсь, что в ближайшем будущем можно будет постараться это реализовать. Но повторю, что это мечта, такая глобальная вещь. Когда понимаешь, что также где-то должны и карты лечь, чтобы это произошло. Надеюсь, что это произойдёт когда-то со мной.