 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиТоварищеские матчи. Сборные 2025

Колосков: «Рано делать звезду из Гладышева»

вчера, 12:14
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил матч сборной России против Беларуси.

Я считаю, что наша команда провела хороший матч. В первом тайме всё получалось легко и непринужденно, но во втором нам уже стали более серьёзно навязывать борьбу. Здорово, что завершили сезон на победной ноте. Что касается Гладышева, то он сыграл удачно, но делать из него звезду пока рано. Мы давно его знаем, знаем, что это перспективный игрок, но у него есть много пробелов в подготовке и тактике. Ему предстоит проделать ещё много работы.

Сборная России победила Беларусь со счётом 4:1, а нападающий россиян Ярослав Гладышев забил 4 мяча.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кисляк: «В сборной я пока что привыкаю к требованиям Карпина»
Вчера, 10:42
Лисакович: «Жду Россию на международной арене»
Вчера, 10:07
Команда-открытие ЧМ-2014 в шаге от мундиаля. Колумбия остановила Аргентину с Месси и Альваресом
Вчера, 09:55Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Вахания подвёл итоги матчей сборной России против Нигерии и Беларуси
Вчера, 09:15
Антон Миранчук оценил матч сборной России против Беларуси
Вчера, 08:31
Анчелотти — о выходе Бразилии на чемпионат мира: «Болельщики довольны»
Вчера, 08:18
 
Сортировать
Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:52
Кто бы что ни говорил, а достижению этого футболиста надо поаплодировать. Если кто забыл, напомню: Гладышев играл, между прочим, не против Гибралтара, а против сборной, пусть не хватающей звёзд с неба, но крепкой и организованной.
Сп62
Сп62
вчера в 14:15
Колосков говорит в первую очередь о журналистах. Одного только Шнякина послушаешь и уже достаточно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:07
А никто тут и не делает...
Это белорусы делают....

У нас у него скромные 10 голов за 28 матчей (в среднем гол за 3 игры)....
Тут и захочешь звезду не сделаешь...))
LOpp
LOpp
вчера в 13:24
если еще пару лет будем играть с такими соперниками, как Замбия, Гренада, Бруней, Гладышев самого Дзюбу догонит по забитым голам.
be9fe9b8vrh4
be9fe9b8vrh4
вчера в 12:58
Конечно рано, сейчас может зазвездиться
qdp5gq78cc4w
qdp5gq78cc4w
вчера в 12:55
После такого фурора можно сразу звездную болезнь подхватить.
Capral
Capral
вчера в 12:54, ред.
А с чего Колосков взял, что из Гладышева делают звезду? Он способный парень, с определенными игровыми достоинствами, при этом- очень скромный человек, который, в отличие от того же Тюкавина не пиарится, не делит на клубные цвета и не заявляет о своей мнимой преданности клубу... А если брать чисто по игровым качествам, то у Гладышева их больше, а главное- футбольный интеллект выше, что позволяет смотреть в будущее игрока с оптимизмом...
eyfu4vc9e33s
eyfu4vc9e33s
вчера в 12:34
У нас так всегда, распиарят посредственность, а потом винят всех вокруг в его плохой игре.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:27
Валера своих продвигает, динамовских)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 