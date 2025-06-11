Колосков: «Рано делать звезду из Гладышева»

Почетный президент Российского футбольного союза оценил матч сборной России против Беларуси.

Я считаю, что наша команда провела хороший матч. В первом тайме всё получалось легко и непринужденно, но во втором нам уже стали более серьёзно навязывать борьбу. Здорово, что завершили сезон на победной ноте. Что касается Гладышева, то он сыграл удачно, но делать из него звезду пока рано. Мы давно его знаем, знаем, что это перспективный игрок, но у него есть много пробелов в подготовке и тактике. Ему предстоит проделать ещё много работы.