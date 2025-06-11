Кисляк: «В сборной я пока что привыкаю к требованиям Карпина»

Полузащитник ЦСКА и сборной России оценил товарищеский матч с Беларусью.

Гладышев провёл очень хорошую игру. В матче за сборную забить четыре — потрясающе. В сборную всегда ездить приятно, хоть в отпуск, хоть не в отпуск. Когда получаешь вызов в национальную команду, хочется сюда приезжать. Для меня это прежде всего опыт, пока это товарищеские матчи. Привыкаю к требованиям Валерия Карпина, хочу занести себе в копилку каждый сбор. Думаю, буду прибавлять и прибавлять. Говоря о разнице между сборной и ЦСКА , в любом случае каждый тренер играет по своей системе. Отличается тактика, требования к разным позициям, прессинг и другие детали. Надо перестраиваться.