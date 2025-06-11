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Кисляк: «В сборной я пока что привыкаю к требованиям Карпина»

вчера, 10:42
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк оценил товарищеский матч с Беларусью.

Гладышев провёл очень хорошую игру. В матче за сборную забить четыре — потрясающе. В сборную всегда ездить приятно, хоть в отпуск, хоть не в отпуск. Когда получаешь вызов в национальную команду, хочется сюда приезжать. Для меня это прежде всего опыт, пока это товарищеские матчи. Привыкаю к требованиям Валерия Карпина, хочу занести себе в копилку каждый сбор. Думаю, буду прибавлять и прибавлять. Говоря о разнице между сборной и ЦСКА, в любом случае каждый тренер играет по своей системе. Отличается тактика, требования к разным позициям, прессинг и другие детали. Надо перестраиваться.

Россия победила Беларусь со счётом 4:1, все четыре мяча у россиян забил Ярослав Гладышев.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:39
Матч со сб. Беларуси провёл нормально, ошибся пару раз за игру но не фатально.
В копилку можно занести жирный плюс.)) Удачных игр Матвей.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:06
Ты не один такой у Карпина ☝️😉
9gh47fpvvyr6
9gh47fpvvyr6
вчера в 10:46
Есть время привыкнуть и проявить себя
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