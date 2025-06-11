Онопко: «Нужно быть готовыми к возвращению к официальным турнирам»

Тренер сборной России высказался о шансах на возвращение российской команды к официальным соревнованиям под управлением ФИФА и УЕФА .

Мы делаем своё дело. Мы просто готовимся к тому, что нас в любой момент могут вернуть к официальным играм. Нам обязательно нужно быть к этому готовыми. Все требования тренерского штаба исходят из этого. Поэтому повторюсь: мы в любой ситуации, с любым соперником стараемся исходить от себя. И могу сказать, что все ребята, которые приезжают в сборную, это понимают. В целом есть такое ощущение, что сборная живёт так, будто мы играем официальные матчи.