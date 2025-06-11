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Онопко: «Нужно быть готовыми к возвращению к официальным турнирам»

вчера, 22:57

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о шансах на возвращение российской команды к официальным соревнованиям под управлением ФИФА и УЕФА.

Мы делаем своё дело. Мы просто готовимся к тому, что нас в любой момент могут вернуть к официальным играм. Нам обязательно нужно быть к этому готовыми. Все требования тренерского штаба исходят из этого. Поэтому повторюсь: мы в любой ситуации, с любым соперником стараемся исходить от себя. И могу сказать, что все ребята, которые приезжают в сборную, это понимают. В целом есть такое ощущение, что сборная живёт так, будто мы играем официальные матчи.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:39
В любой момент нас не вернут. Надо трезво оценивать ситуацию. А к тому времени, когда наш футбол вернётся к официальным международным матчам, нужно готовить мальчишек, уже сейчас. Работать с академиями. Подбирать талантливых ребятишек, и готовить из них хороших футболистов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 08:13
Отвечу коротко.. Смешно!
ga5s29vddacw
ga5s29vddacw
сегодня в 06:15
В ближайшей перспективе мы можем податься только в Азию. Или в Африку. Израиль же играет в Европе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:47, ред.
Имею большие сомнения в способности Карпина подготовить сборную к возвращению на международную арену. Почему? Мне не нравится его авантюра с вызовом большого количества людей на сборы национальной команды. Их десятки многие не оправдывают доверия. Не знаю, за какие заслуги их включают в списки кандидатов. Кроме того, костяка главной команды России как не было, так и нет. Кстати, не понимаю, почему РФС разрешил совмещать посты.
6fzx5hrnx2xn
6fzx5hrnx2xn
вчера в 23:25
Ну-ну, готовится надо, время предостаточно
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