«Арсенал» уберёт из состава не только Стерлинга. Распродажа – ответ на неудачный сезон

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вчера, 14:02

Новый директор расчищает место для новичков.

«Арсенал» официально отпустил 20 футболистов из юношеского, женского и мужского составов. Среди них оказались известные личности. Жоржиньо и Стерлинг играли между собой в финале Евро-2020, а итальянец пережил с «Челси» триумф в Лиге чемпионов. Теперь опытные футболисты покидают «Арсенал», хотя это далеко не все прощания с тренером Артетой. Расскажем о ближайших планах Микеля, выделив футболистов, которые уже ушли, а также тех, кто может прервать контракт с «канонирами» в июне.

Рахим Стерлинг

Обещал фанатам «Арсенала» борьбу за трофеи, а оказался неготовым к подвигам. Стерлинга взяли в аренду из «Челси», и это напоминало ответное действие «синих», ведь они сами забрали у «Манчестер Юнайтед» Санчо. Лондонские клубы пожалели о выборе и не будут выкупать контракты известных крайних форвардов сборной Англии. Стерлингу тридцать лет, но играл так, словно ему все сорок. Рахим подвел Артету, хотя был отрезок сезона с травмами других форвардов, когда опыт чемпиона АПЛ в составе «Манчестер Сити» мог выручить «Арсенал».

Томас Партей

В Англии все знают причину вероятного расставания, но не могут озвучить из-за местного закона, который защищает обвиненных в тяжких преступлениях. Норму выдумали политики, чтобы их имена тоже скрывали, а Партея судят за нападения на разных женщин. Похоже, ганский опорник – серийный насильник. Вердикт вынесут после суда, на котором адвокаты будут врать и извиваться, как было в деле Менди из «Манчестер Сити». Горя жертвам добавляет статус насильников: богатых наглецов часто отмазывают от тюрьмы, и Партей не исключение.

Габриэл Мартинелли

Бразилец не развивается. Вина футболиста, обстоятельств и Артеты, но лучше бы у «Арсенала» на левом фланге бегал человек, способный показать футбол уровня Букайо Сака. Когда подкрались травмы Хаверца, Жезуса и самого Сака, бразилец Мартинелли не стал лидером атаки. В центре нападения оказался центральный хавбек Мерино, а слева появлялся Троссард. Артета правильно сделает, если летом найдет «Арсеналу» не только новую «девятку», но также попробует убедить крутого левого вингера. Вот только Нико Уильямс не хочет в АПЛ .

Бен Уайт

Оказался на скамейке, потерял место в основе, где появлялся Тимбер. Бен – сильный универсальный футболист, может сыграть в центре обороны и на фланге, но его преследует невезение. Уайта не вызывают в сборную Англии, ведь там много правых латералей, а ещё одна из причин – Бен часто конфликтовал с игроками «Манчестер Сити». С Артетой тоже не дружит после того, как футболист оказался на скамейке. Для Уайта лучшим решением будет переход в другую команду из АПЛ . Проблема лишь в ценнике – 45 млн евро, ведь контракт на целых три года.

Жоржиньо

Уже выступает за «Фламенго», который сыграет на Клубном чемпионате мира. Его новая команда попала в группу к «Челси», так что Жоржиньо быстро встретит знакомого соперника. В составе этого лондонского клуба центральный хавбек сборной Италии выиграл Лигу чемпионов. Также был чемпионом Европы со сборной. Жоржиньо долго шел к успеху, играл за скромные клубы, а теперь это уважаемый ветеран. Таких игроков немало в составах самых богатых команд бразильской Серии А. Жоржиньо может стать лидером в центре поля у «Фламенго».

Киран Тирни

Перешел свободным агентом в состав «Селтика», вернулся в знакомый клуб. Шотландский левый защитник не имел шансов после всех травм и подписаний Артеты заиграть на фланге в «Арсенале». Звездный Робертсон из «Ливерпуля» не пускал Тирни в основу сборной, но сейчас у защитника «красных» тоже проблемы, так что Тирни попробует воскресить карьеру в «Селтике». Аренда в «Реал Сосьедад» не принесла шотландцу успехов, но если травмы отпустят Кирана, то не старый пока латераль обязательно покажет себя в знакомом клубе из Глазго.

Фабиу Виейра

Классический трансфер португальского клуба. Отдали воспитанника академии за 35 млн евро, он не заиграл и не закрепился в «Арсенале», затем взяли хавбека в аренду за несколько сотен тысяч евро. Теперь менеджерам «Порту» надо принять решение о будущем полузащитника. Если тренерскому штабу подходит Фабиу, то ему выгодно остаться на родине, ведь в основе «Арсенала» нет места. А есть ещё мечта дебютировать в сборной Португалии. Хотя у тренера сборной Мартинеса полно талантливых хавбеков, в «Порту» Виейра хотя бы в основе.

Александр Зинченко

Ведет переговоры с «Миланом», засиделся на лавке «Арсенала». Здесь было нечто личное между Александром и главным тренером. Артета раньше доверял хавбеку, которого вечно ставили на левый фланг обороны, а потом отказался от Зинченко на поле. Слева появился взрывной юниор Льюис-Скелли, так что Александру давно пора менять клуб. Им интересовалась «Бавария», где работает его знакомый Компани, но «Милан» прощается со скандальным Эрнандесом. Аллегри любит опытных игроков, а Зинченко соскучился по созидательной игре в основе.

Нуну Тавареш

Ещё одна неудачная ставка на португальца, как в случае с Виейрой, но здесь сразу была серия аренд. Теперь левый защитник из школы «Бенфики» окончательно покинул «Арсенал». Нуну заиграл в «Лацио», где сделал девять голевых передач в разных турнирах. И хотя сезон не получился сказочным для «орлов», Тавареш точно не стал преградой на пути к успехам. Поэтому римляне выкупили контракт по-прежнему молодого левого латераля за 5 миллионов евро. Финансово удачная сделка, ведь рыночная стоимость контракта Тавареша в пять раз выше.

Тренер Артета по-прежнему не знает, чего хочет. Микель часто сомневается в подписаниях, поэтому Субименди и Дьёкереш не добрались до «Арсенала», как и Шешко с другими видными футболистами. Теперь у «Арсенала» новый спортивный директор Берта, но бывший менеджер «Атлетико» лишь обживается в Лондоне. Сначала надо провести чистку состава, но при таком количестве прощаний неизбежны подписания. «Канониры» не исключают даже подписание голкипера, хотя Райя не был худшим игроком «Арсенала» в прошлом сезоне.