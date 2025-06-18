Игнашевич: «В РПЛ нет топовых иностранных тренеров»

Бывший защитник ЦСКА оценил работу иностранных специалистов в чемпионате России.

Я всегда хорошо относился к топовым иностранцам. Считаю, что сильные специалисты должны приезжать к нам. Топовые — это те, на стажировки к которым выстраиваются в очередь. Я не вижу сегодня в лиге таких. Какой смысл в приглашении молодых или неизвестных иностранных тренеров? Они ошибаются точно так же, как и наши. Не знают лигу, особенности менталитета и просто набираются опыта. Есть ли в РПЛ топовые иностранные тренеры? Нет. Пожалуй, только работа Николича в ЦСКА заслуживала внимания.