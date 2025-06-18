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Игнашевич: «В РПЛ нет топовых иностранных тренеров»

вчера, 08:18

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич оценил работу иностранных специалистов в чемпионате России.

Я всегда хорошо относился к топовым иностранцам. Считаю, что сильные специалисты должны приезжать к нам. Топовые — это те, на стажировки к которым выстраиваются в очередь. Я не вижу сегодня в лиге таких. Какой смысл в приглашении молодых или неизвестных иностранных тренеров? Они ошибаются точно так же, как и наши. Не знают лигу, особенности менталитета и просто набираются опыта. Есть ли в РПЛ топовые иностранные тренеры? Нет. Пожалуй, только работа Николича в ЦСКА заслуживала внимания.

Ранее Сергей Игнашевич возглавлял калининградскую «Балтику». В недавнем интервью он высказывался по поводу возможных вариантов продолжения тренерской карьеры.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:54
расти, Сергей !
на чужеземцев нечего рассчитывать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:11
Сейчас в РПЛ три приличных тренера с сильно подмоченной репутацией. Сидят по этой причине без работы и давно. Это Юран, Федотов и Игнашевич. Каждый из них по разному подпортил себе репутацию, но тем не менее без работы сидят
adekvat
adekvat
вчера в 08:55
Иностранных топовых нет, а наши еще похлеще.
Capral
Capral
вчера в 08:35
Правильно сказал. Очень жаль, что Игнашевич сейчас без работы, в Балтике очень понравился...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ unfgq9zmsf65 (раскрыть)
вчера в 08:35
Раньше их было пруд пруди....)
unfgq9zmsf65
unfgq9zmsf65
вчера в 08:19
Топовый сюда не приедет
Гость
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