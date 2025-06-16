Новый тренер «Интера» отобрал у клуба Скудетто. Киву пригласили после отказа Фабрегаса

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вчера, 15:44

Команду нужно перестраивать.

Кандидатов пугал возраст состава

После двух финалов Лиги чемпионов и Скудетто «нерадзурри» остались без наставника. Индзаги выбрал безбедную старость для будущих правнуков и подписал контракт с шейхами из Саудовской Аравии. Симоне возглавил «Аль-Хиляль» и помешает Роналду спокойно играть за «Аль-Наср». Первым кандидатом на вакантную должность в «Интере» стал Фабрегас. Испанца давно считали мастером анализа футбола, как и его коллегу по сборной Хаби Алонсо. Но бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» пока не становился чемпионом в серьезной лиге. Фабрегас работал в «Комо», поднял команду в Серию А и закрепился на десятой строчке. Стал лучшим из середняков, но отставание от «Болоньи» целых 13 очков.

Сеск являлся рискованной ставкой для «Интера», но поиграл на высоком уровне, знает психологию звезд футбола и был любимцем в раздевалке из-за чувства юмора. Фабрегас давно в футболе и мог справиться с «Интером», как Алонсо справился с проблемным «Байером», превратив его в чемпиона Германии. Миланцы стали вторыми после «Наполи» в Серии А и пережили унижение в финале Лиги чемпионов – самое крупное решающее поражение в истории турнира. После отказа Сеска президент «Комо» заявил, что переговоры были, но Фабрегас не планировал покидать клуб. В результате президент «нерадзурри» Маротта обратился к бывшему футболисту «Интера» Киву. Румын станет вторым в истории тренером клуба из этой страны.

Первым был Мирча Луческу, но его карьера в Милане не сложилась. Киву тоже рискует быстро покинуть «Интер», где раньше играл. Кристиан запомнился фанатам, ведь выступал в защитном шлеме «танкиста», как легендарный голкипер «Челси» Петр Чех. После завершения карьеры Киву начал тренерский этап в школе миланцев. До «Пармы» Кристиан работал с миланскими подростками. У Киву всего 13 матчей в Серии А в качестве наставника. Его «Парма» одержала 3 победы, зато было лишь три поражения. «Интер» отдал «Наполи» Конте чемпионство, так как Индзаги сыграл вничью против «Лацио» и «Пармы». В этом случае у Симоне забрал очки именно Киву, двух пунктов не хватило для Скудетто. Подставил будущий клуб.

Средний возраст заявки миланцев 28.3 года – слишком много. У «Наполи» похожая проблема, но Конте в прошлом сезоне экономил силы ветеранов без еврокубков. Киву придется обновлять состав «Интера». И хотя тренеру миланцев упрощают жизнь прекрасные менеджеры клуба Маротта, Аузилио и Дзанетти, ситуация непростая. Индзаги прекрасно понимал, что постаревшему составу «Интера» непросто справляться с конкурентами, которые летом массово меняют наставников. Аллегри, Гасперини, Конте и Сарри опытнее, они могут навредить команде Киву. Румын поступил смело и немного безрассудно. Вальтер Самуэль, который должен был стать его правой рукой, отказался покинуть сборную Аргентины, у Киву другие помощники.

Маротта не второй Андреа Аньелли

«Ювентус» совершил серию крупных ошибок имени миллиардера Аньелли. Клуб отбросили от первого места. У туринцев молодой состав, но Конте отказался вернуться в родные места. Оставили Тудора, а формальный отход Аньелли от дел не значит, что Андреа не вмешивается. «Ювентус» пригласил молодого наставника Мотту, но по ходу сезона выгнал Тиаго. Классика для Серии А, ведь американский босс «Ромы» пригласил Де Росси, но выгнал после вранья одной из управляющих, которая оболгала Даниэле. Чемпион мира обиделся и не вернулся на тренерский мостик, хотя его упрашивали. А у «Милана» советник владельцев клуба Ибрагимович совершил две подряд ошибки с португальскими специалистами Фонсекой и Консейсау.

«Интер» работал с Индзаги четыре года, но не сумели удержать Симоне. Наверное, сами понимали, что лучше перестраивать команду с другим человеком. Вот только Киву не Диего Симеоне, чтобы фанаты «Интера» с оптимизмом смотрели в будущее. Нужно решить, кем заменить Мхитаряна, Зоммера, Чалханоглу, Ачерби, де Врея, Арнаутовича и Тареми, всем этим футболистам за тридцать лет. Хавбеку Генриху Мхитаряну недавно исполнилось 36 лет, и это солидный возраст для профессионального футбола. Особенно в составе команды, которая умеет сыграть резко, как получилось с «Барселоной». С каталонцами чуточку повезло, а вот разгром от ПСЖ показал разницу в возможностях. «Интер» ведь не самый богатый клуб.

Маротта делает всё, чтобы команда жила, но до перехода создателя чемпионского «Ювентуса» в «Интер» азиатские спонсоры, похоже, нарушали законы. Аудитор из Лондона покопался в делах миланцев и нашел грехи. С 2016 по 2019 год владельцы из Китая вкачали в клуб 300 млн евро от фиктивных спонсоров. Хорошая новость – клуб не обанкротили, а такая вероятность существовала. Плохая новость – преступления руководства могут выплыть. Тогда накажут за махинации до прихода в клуб Индзаги и назначения Маротты директором. Триста миллионов евро невозможно скрыть от проверяющих органов, поэтому аудитор открыто пишет в отчете – Федерация футбола Италии и боссы Серии А помогали скрыть правду.

Китайцы завели деньги, чтобы клуб не получил запрет на трансферы и снятие очков в Серии А. Вот только тренер Индзаги, невзирая на помощь сомнительной законности, не только выигрывал. Миланцы отдали Суперкубок «россонери», Скудетто забрал живой «Наполи», а в Кубке Италии вылетели до финала от соседей. Тренеру Киву нужно грамотно поставить себя в опытном коллективе, что всегда сложно, когда на поле столько «играющих тренеров». Интересно посмотреть на летние трансферы команды. По финансированию станет понятно, рассчитывает ли Маротта на тренера Киву в длительной перспективе. Пока это назначение в стиле Компани в «Баварию», но у немцев есть деньги, а у «Интера» невероятно большие долги.