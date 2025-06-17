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Круговой — о своём первом сезоне в ЦСКА: «Я выглядел достаточно неплохо»

вчера, 08:20

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил свой первый сезон в армейском клубе.

Я делал всё, что мог. Всегда выходил на поле с максимальной самоотдачей, как в последний раз. Думаю, что в своём первом сезоне в ЦСКА я выглядел достаточно неплохо.

На вопрос, сложно ли ему было переходить на новую схему игры во второй половине сезона, он ответил:

Нет, я не скажу, что мне тяжело дался переход на ромб с двумя центральными защитниками. Я могу как в четвёрке, так и в пятёрке играть. Мне без разницы. Не знаю, с чем было связано, что я стал меньше играть этой весной. Как по мне, я в концовке чемпионата играл достаточно хорошо.

Круговой перешёл в ЦСКА из «Зенита» в июне прошлого года.

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Все комментарии
cqnrczv5h7gr
cqnrczv5h7gr
вчера в 10:45
Сам себя не похвалишь публично, забудут.
112910415
112910415
вчера в 09:54
ну так, средне - сдельно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 09:34
Круговой играет хорошо, а вот Мойзес лучше !
Не даром Мойзес провёл больше игр в сезоне, чем Круговой.
lotsman
lotsman
вчера в 09:13
Выглядят модели на подиуме, а футболисты играют. Играют хорошо, так себе или плохо.)
Датак
Датак
вчера в 09:12
абсолютно обычный.даже слишком
drug01
drug01
вчера в 08:46
Успешно играть можно в любой команде!
f94k78b2w3nu
f94k78b2w3nu
вчера в 08:43
Обычный игрок, в РПЛ все должны так играть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:40
И сейчас выглядишь более менее, вот причесочку надо освежить)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:30
Точно,неплохо сыграл в ЦСКА.
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