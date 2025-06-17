Круговой — о своём первом сезоне в ЦСКА: «Я выглядел достаточно неплохо»

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вчера, 08:20

Защитник ЦСКА оценил свой первый сезон в армейском клубе.

Я делал всё, что мог. Всегда выходил на поле с максимальной самоотдачей, как в последний раз. Думаю, что в своём первом сезоне в ЦСКА я выглядел достаточно неплохо.

На вопрос, сложно ли ему было переходить на новую схему игры во второй половине сезона, он ответил:

Нет, я не скажу, что мне тяжело дался переход на ромб с двумя центральными защитниками. Я могу как в четвёрке, так и в пятёрке играть. Мне без разницы. Не знаю, с чем было связано, что я стал меньше играть этой весной. Как по мне, я в концовке чемпионата играл достаточно хорошо.