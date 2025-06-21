Алонсо хочет, чтобы Винисиус изменил свою игру

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вчера, 15:59

По информации источника, главный тренер «Реала» хочет, чтобы нападающий был более вовлечён в игру без мяча, а также выполнял свои обязанности, чтобы не нарушать давление на соперника.

В матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1) новый рулевой сделал мало изменений, а игра была похожа на ту, что была в прошлом сезоне при Карло Анчелотти.

Одной из проблем, которую не смог решить итальянец, было вовлечение Винисиуса и в прессинг. Именно в этом заключался недостаток команды, в сочетании с разделением линий и слишком глубокой защитой. За исключением определённых моментов, «сливочные» не продвигались вперёд.

Алонсо приступил к работе по исправлению этого дисбаланса. Он хочет, чтобы команда прессинговала, играла на половине поля соперника, но для этого ему нужно, чтобы все были задействованы, начиная с нападающих. Мбаппе не играл в поединке с саудовцами, а Гонсало Гарсия выполнял свою работу, оказывая давление. Однако Винисиус слишком часто отходил от своей роли, что нарушало прессинг, хотя он был не единственным.

Алонсо знает, что ему нужно внести коррективы, а особенно он должен сосредоточиться на нападающих, чтобы возвращать мяч. Тренер просит Жуниора сосредоточиться на своей работе и не импровизировать без мяча.