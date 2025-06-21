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Алонсо хочет, чтобы Винисиус изменил свою игру

вчера, 15:59

По информации источника, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы нападающий Винисиус Жуниор был более вовлечён в игру без мяча, а также выполнял свои обязанности, чтобы не нарушать давление на соперника.

В матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1) новый рулевой сделал мало изменений, а игра была похожа на ту, что была в прошлом сезоне при Карло Анчелотти.

Одной из проблем, которую не смог решить итальянец, было вовлечение Винисиуса и Килиана Мбаппе в прессинг. Именно в этом заключался недостаток команды, в сочетании с разделением линий и слишком глубокой защитой. За исключением определённых моментов, «сливочные» не продвигались вперёд.

Алонсо приступил к работе по исправлению этого дисбаланса. Он хочет, чтобы команда прессинговала, играла на половине поля соперника, но для этого ему нужно, чтобы все были задействованы, начиная с нападающих. Мбаппе не играл в поединке с саудовцами, а Гонсало Гарсия выполнял свою работу, оказывая давление. Однако Винисиус слишком часто отходил от своей роли, что нарушало прессинг, хотя он был не единственным.

Алонсо знает, что ему нужно внести коррективы, а особенно он должен сосредоточиться на нападающих, чтобы возвращать мяч. Тренер просит Жуниора сосредоточиться на своей работе и не импровизировать без мяча.

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Все комментарии
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 14:03, ред.
Что понятно??? Выигранные единоборства это не равно отборы. Вернее это лишь один из критериев.

А мне вот до сих пор непонятно почему Беллингему прессинг противопоказан??? Исходя из чего??? Потому что так ты решил? Вот это и есть голословное заявление.
Capral
Capral
сегодня в 13:59
Да, и вот еще что. Мне безразличен, в принципе, Джуд, я не фанат этого игрока и никогда им не был. Поэтому, какая у него была статистика во всех его клубах мне безразлично- хоть на луне. Пусть он будет лучшим по отборам где угодно, без разницы. Мне интересен Реал и любопытна работа Алонсо, а как сыграет Джуд и на какой позиции меня не интересует. Поговорим по окончании сезона, когда всё станет ясно... С этой странички я ухожу, и очень тебя прошу- не дёргай меня, мы- незнакомы.

Будь здоров.
Capral
Capral
сегодня в 13:34
Я привел тебе официальную статистику, ничего от себя лично не писал и голословно не утверждал. Что, в твоем понимании полная статистика я не знаю, но то, что я показал- вполне достаточно для разрешения нашего спора. Больше продолжать разговор на эту тему не буду, итак всё ясно и понятно.
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 13:17
Потому что у тебя не полная стата у Белингема 43 выигранных единоборства, а это не только отборы мяча, про которые ты написал.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Evgen_86 (раскрыть)
сегодня в 12:49
Все это так и есть, согласен.Но я о другом. И Реал так же ,как и все команды ,прибегает в матчах к прессингу.
Я о том, что у Реала это не главное о
ружие, инструмент в игре.
Разве прессинг Ливерпуля Клоппа или Байера Флика можно сравнить с ,,ажурной игрой" Барсы? Нет, конечно, хотя, Гвардиола и его ребята применяли прессинг. Барса держала мяч, отдыхала, вела позиционную атаку образцово- показательно, но огульного прессинга у нее не было НКОГДА!
Да и от соперника многое зависит тактика игры.
Больше того, что написал, уже сказать не смогу, ибо формат комментария не позволяет охватить такую большую, хоть и ,,вкусную" тему.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 12:48
Привет, Артем!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждым словом!!!!!!! Конечно, сейчас сложно сказать, как Алонсо поведет работу, но в то, что отдельные игроки Реала будут работать на поле- верится с трудом... Кроме всего, есть такое понятие как издержки прессинга, а это всегда очень опасно для прессингующей команды... Из под прессинга можно выходить- он не смертелен. Алонсо не имеет должного опыта для работы с таким клубом как Реал, ему не хватает гибкости, тренерских изысканий. То, что он будет играть в прессинг, у меня не было сомнений с самого начала, но даже в недавней игре в КЧМ, он, первые полчаса прессинговал, а потом отказался и остальное время играл в футбол Анчелотти...

Артем, не будем сейчас гадать и предсказывать- время покажет. Поглядим...
Capral
Capral
сегодня в 12:38
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 12:31
    Это и есть главный недостаток прессинга
    Ты понимаешь, уверен, что отличие Реала от Байера и похожих команд в том, что у Реала в генах предполагается победа на всех соревнованиях, у них огромное количество матчей во всех турнирах: разве с прессингом в качестве главного оружия можно побеждать везде или часто? Нет, у Реала другой принцип игры.Реал - это интеллект игроков, понимание сути игры каждым игроком, высочайшее техническое оснащение игроков ...
    Похоже играет Барса... Там тоже высококлассные игроки, организация, а сейчас и прессинг... Но сама игра Барсы, основанная на держании мяча ,как -то компенсирует энергозатратный прессинг...
    Посмотрим на работу Флика в новом сезоне, как он будет ,,наступать широким фронтом" во всех турнирах; Барса великий клуб, и задачи там ставятся очень высокие.
    Посмотрим.
    Вспомни, что представляли из себя к концу сезона игроки Ливерпуля!
    Выжатый лимон! ,,Гегенпрессинг".... Можно выиграть один турнир, возможно два, но все турниры невозможно, тем более АПЛ!
    И Реал применят прессинг, и другие команды( это часть футбола), но вот Байер играл в чемпионский год так все матчи и .... всё! Бобик сдох!
    Нет, нет! Реал так играть не будет и не сможет; он другой, он ,,Галактикой"!
    Evgen_86
    Evgen_86
    сегодня в 12:19
    Где выигранные единоборства головой??? У тебя не полная статистика.
    Capral
    Capral
    сегодня в 09:53
    ru.uefa.com/euro2024/teams/players/250128377-jude-bellingham/statistics/

    Это статистика Джуда на ЕВРО-24 в Германии в семи играх.
    Capral
    Capral
    сегодня в 02:17
      Evgen_86
      Evgen_86
      сегодня в 01:42, ред.
      А с чего я тебе должен что-то давать, это ты давай свои ссылки на свои находки. Это не я тебе должен что-то доказывать.
      Ты мне орал, что бы я не лез в бундеслигу, но при этом ты не знаешь как играл Дортмунд 3 года назад, сам мне не в состоянии ответить про Джуда в БД. Не знаешь как КДБ играл в Вольфсбурге и многого другого.
      Ты писал про силовой футбол. Вот тебе и ответ, что Реал с кучей навесов на Рона и скоростными-силовыми рывками Бэйла, это куда ближе к силовому футболу, чем прессингующая Барса Энрике.
      Какая разница разовая акция или нет, если Байер никогда не знал этого. А что бы оставаться лучшими, надо и укрепляться соответственно, а не Мартенами Терье к ЛЧ.
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:38
      Сейчас уже время позднее, но завтра, я сброшу тебе полную статистику Беллингема на ЧЕ, не только по отборам. Там, даже, если не ошибаюсь и видео имеется...
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:27
      А у меня вопросы к твоей находке. Есть ссылка...
      Что касается золотого дубля Байера, то это- одноразовая акция, что и показал вылет из кубка в этом году, от команды 2-й лиги в 1/2...
      И еще, мне не нужны сравнения с Энрике и другими, я говорю, только про одного игрока- Джуда. Наш спор решит сам Беллингем по играм за Реал. Посмотрим, сможет прессинговать, так, как требует Алонсо или у него будут проблемы...
      Evgen_86
      Evgen_86
      сегодня в 01:14, ред.
      Я вообще не понимаю, как можно было заявить, что Беллингему прессинг противопоказан. Утверждение, которое не имеет под собой почвы.
      И про силовой футбол. Это уж точно не Барса с прессингом при Энрике или Гварде, а вот Реал с навесами на Рона и силовые-скоростные рывки Бэйла это гораздо ближе к силовому стилю.
      Evgen_86
      Evgen_86
      сегодня в 01:10
      43 выигранных единоборств на ЕВРО - 2024. Он стал лидером турнира!!!
      Вопросы лишь к твоей находке.
      Всё верно по одной игре не судят. Байер впервые чемпионом стал, это важнее ЛЕ. Золотой дубль в Германии без поражений, даже Бавария таких сезонов не выдавала.
      Capral
      Capral
      сегодня в 00:36
      По поводу прессинга Беллингема в Дортмунде, я наведу справки у моих немецких друзей...)))
      Capral
      Capral
      сегодня в 00:34, ред.
      Я тебе статистику Беллингема нашел, по отборам на ЧЕ. Так вот, у него в семи матчах, 9 удачных и 15 неудачных. Ты считаешь это образцовая стата??? Тогда вопросов больше нет.
      Что касается Байера, то когда он пролeтел в финале ЛЕ, ты говорил, что не надо судить по одной игре. Ну, так кто оказалася прав???
      Evgen_86
      Evgen_86
      сегодня в 00:26
      Байер Алонсо - это смесь средних игроков с талантами, а не Бавария с топовым составом. И укрепились фармацевты в межсезонье, после победы в бундеслиге, не по чемпионски. Естественно, что так не застолбишь за собой титулы на долгие годы. Развития то дальше нет. Алонсо итак выжал очень много из такого клуба.
      Evgen_86
      Evgen_86 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
      сегодня в 00:14
      Это не их стиль, это то, что привил им тренер, который так видел футбол в команде. Барса Энрике, выигравшая ЛЧ, входит в 10 самых прессингующих команд. И команда Гварда входит в этот список. И этим крутым скоростным исполнителям не мешал прессинг разносить всех по сезону.
      А тот же Беллингем, как я уже сказал, играл в Дортмунде, где был очень активный прессинг и он был одним из главных лиц той команды.
      Capral
      Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
      сегодня в 00:12
      Байер Алонсо прессинговал до тех пор, пока окончательно не выбился из сил, что в конечном счете и сказалось на игре Байера в недавнем чемпионате... Это признавали, даже немецкие обозреватели.
      artem saribekyan 1
      artem saribekyan 1 ответ Evgen_86 (раскрыть)
      сегодня в 00:08
      Нет, конечно! И прошу понять главное ,что хочу сказать. И Витинья,и Дембеле, и Хави с Иньестой- они не ,,лесорубы": они просто другие футболисты , это их стиль, их манера играть в футбол... Это ( меньше касается Дембеле) их стихия. Футболисты все разные, но возможности Мбаппе во сто крат возрастают, когда он свеж, с ясной головой играет впереди... Как странно не покажется, но любая игрв в прессинг становится во много раз опаснее для исполнителя прессинга, когда на плечах свежии(!!) Винисиус и Мбаппе. Они- другие.
      Evgen_86
      Evgen_86
      вчера в 23:23
      Кстати в последнем сезоне Джуда в бундеслиге, Дортмунд активно использовал прессинг. Поэтому предположение, что Беллингему он противопоказан ни на чём не строится, от слова совсем.
      Evgen_86
      Evgen_86
      вчера в 23:14, ред.
      Видите ли даже Мусиала способен прессинговать, а Беллингем нет. Такие вот дела.
      Evgen_86
      Evgen_86
      вчера в 23:02, ред.
      Джуд который проделывал в Дортмунде большой объём работы, который в сборной Англии на ЕВРО был лидером по выигранным единоборствам, у которого великолепные физ данные и он под вопросом. Потрясающий анализ!!!
      Capral
      Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
      вчера в 22:57
      Привет, Артем!!!
      Да, я помню, и сам неоднократно так говорил. Но надо подождать и посмотреть, как, сможет или нет, Алонсо перестроить игру. Мне тоже дико наблюдать прессингующего Вини или Мбаппе. Что касается Джуда, то пусть он будет хоть сто раз здоровенным дитиной, дело же не только в этом, а в анатомии человека, в возможностях его организма, способных или нет переносить нагрузки в виде постоянного прессинга. Взять того же Довбика- здоровенный жлоб, и что- он может прессинговать?! Ничего подобного, он пару метров пробежит и упадет!!! Я его помню еще в украинском футболе, он нигде не прессинговал. С прессингоm, вообще надо быть осторожным- это не простое занятие...
      Ну посмотрим, процесс перестройки интересный момент, но болезненный.
      Evgen_86
      Evgen_86 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
      вчера в 21:57
      Т.е. Дуэ, Дембеле, Витинья это лесорубы в ПСЖ? Иньеста, Хави, Суарес в Барсе Гвардиолы тоже?
      artem saribekyan 1
      artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:32
      Привет, Виктор. Я уже говорил в разговоре с тобой, что Реал и Байер- это не одно и то же: разные весовые категории, и требуют у себе разные подходы. Ты прав! Алонсо пытается создать новую команду на принципах, на которых строил Байер.
      Реал никогда не играл в силовой футбол, го тем не менее авиграл ЛЧ 15 раз!
      Беллингем ,Мбаппе, Вини- они артисты в футболе, а Алонсо желает, чтобы и они ,,рубили лес"!
      Тогда они перестанут быть Мбаппе, Беллигемом, Винисиусом.
      Да это и ряда других игроков Реала касается. Если
      Алонсо этого не поймет, то я и гроша ломаного не поставлю на его успешную работу.
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      вчера в 20:26
      Винисиус хочет, чтобы Алонсо изменил свои желания.
      Evgen_86
      Evgen_86
      вчера в 20:13
      Уважаемые модераторы!!!
      А можно как-то реагировать на флуд в сообщениях пользователя Капрала??? Почему он пишет вещи, которые к теме не относятся. Он написал в мой адрес: Привет от Захаряна.
      Гость
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