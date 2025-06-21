Алонсо хочет, чтобы Винисиус изменил свою игру

По информации источника, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы нападающий Винисиус Жуниор был более вовлечён в игру без мяча, а также выполнял свои обязанности, чтобы не нарушать давление на соперника.
В матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1) новый рулевой сделал мало изменений, а игра была похожа на ту, что была в прошлом сезоне при Карло Анчелотти.
Одной из проблем, которую не смог решить итальянец, было вовлечение Винисиуса и Килиана Мбаппе в прессинг. Именно в этом заключался недостаток команды, в сочетании с разделением линий и слишком глубокой защитой. За исключением определённых моментов, «сливочные» не продвигались вперёд.
Алонсо приступил к работе по исправлению этого дисбаланса. Он хочет, чтобы команда прессинговала, играла на половине поля соперника, но для этого ему нужно, чтобы все были задействованы, начиная с нападающих. Мбаппе не играл в поединке с саудовцами, а Гонсало Гарсия выполнял свою работу, оказывая давление. Однако Винисиус слишком часто отходил от своей роли, что нарушало прессинг, хотя он был не единственным.
Алонсо знает, что ему нужно внести коррективы, а особенно он должен сосредоточиться на нападающих, чтобы возвращать мяч. Тренер просит Жуниора сосредоточиться на своей работе и не импровизировать без мяча.
Если Алонсо будет всё крушить на манер Байера, не уверен, что он достигнет успеха. Думаю, надо бы гибче быть в тренерском отношении и более фантазийным, потому что футбол Байера в Реале не приживется...
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