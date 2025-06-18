Ташуев: «В ромбе Николича ничего особенного нет»

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказал свою оценку выступления ЦСКА под руководством Марко Николича.
В ромбе Николича ничего особенного нет. Во-первых, у ЦСКА по качеству самые сильные защитники. В опорной зоне тоже все пашут. Было больше качества игры в обороне, а не ромб — при чём он здесь вообще? В Кубке России вообще смешно было наблюдать, что у них четыре опорных хавбека в основном составе. Результат любой ценой, но где прогресс игроков? Где Мусаев? Он не прогрессирует. Ромб — давно забытое старое. Остальное — просто слова.
Николич продолжит свою карьеру в греческом клубе АЕК. Он провёл год в ЦСКА: за это время команда под его руководством завоевала Кубок России и получила бронзовые медали РПЛ.
Весенние результаты ЦСКА ( 0 поражений) тому показатель. Против ромба ни одна команда РПЛ не нашла приёма))).
Весенние результаты ЦСКА ( 0 поражений) тому показатель. Против ромба ни одна команда РПЛ не нашла приёма))).