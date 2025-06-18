 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ташуев: «В ромбе Николича ничего особенного нет»

вчера, 14:32

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказал свою оценку выступления ЦСКА под руководством Марко Николича.

В ромбе Николича ничего особенного нет. Во-первых, у ЦСКА по качеству самые сильные защитники. В опорной зоне тоже все пашут. Было больше качества игры в обороне, а не ромб — при чём он здесь вообще? В Кубке России вообще смешно было наблюдать, что у них четыре опорных хавбека в основном составе. Результат любой ценой, но где прогресс игроков? Где Мусаев? Он не прогрессирует. Ромб — давно забытое старое. Остальное — просто слова.

Николич продолжит свою карьеру в греческом клубе АЕК. Он провёл год в ЦСКА: за это время команда под его руководством завоевала Кубок России и получила бронзовые медали РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Шпилевский: «Моя идея, чтобы у „Пари НН“ появилась своя игровая философия»
17 июня
Юрий Сёмин оценил вино Сергея Галицкого
17 июня
Сёмин: «Станкович дал „Спартаку“ эмоций. Может, даже переборщил»
17 июня
Карпин назвал лучшего тренера РПЛ сезона-2024/25
16 июня
Карпин объяснил, почему согласился возглавить «Динамо»
16 июня
Канчельскис: «Должно произойти чудо, чтобы „Спартак“ стал чемпионом»
15 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 18:27
Белая зависть,имхо,двигатель прогресса.Но,где теперь завистник Ташуев будет двигать свой прогресс?"Остальное — просто слова")
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:00
А Ташуева то жаба душит. Он провалил работу в Факеле и в Алмате и никак это не признаёт
h5mxw56ejprm
h5mxw56ejprm
вчера в 15:42
Главное дал результат на финише, а теперь можно его хаить,или завидовать
протон
протон
вчера в 15:05
Николич своим ромбом "взорвал" с разными командами две весны (2021 и 2025), что принесло ему два кубка и две бронзы. А чего добился Ташуев?
112910415
112910415
вчера в 15:00
надо ли начинать словесную борьбу с прежним тренером ?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:43
Ромб энергозатратен, не всем командам он по силам. Эффективен -- да.
Весенние результаты ЦСКА ( 0 поражений) тому показатель. Против ромба ни одна команда РПЛ не нашла приёма))).
hr3w3we98rda
hr3w3we98rda
вчера в 14:36
Сказал всё абсолютно правильно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 