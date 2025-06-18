Ташуев: «В ромбе Николича ничего особенного нет»

Экс-тренер «Ахмата» высказал свою оценку выступления ЦСКА под руководством .

В ромбе Николича ничего особенного нет. Во-первых, у ЦСКА по качеству самые сильные защитники. В опорной зоне тоже все пашут. Было больше качества игры в обороне, а не ромб — при чём он здесь вообще? В Кубке России вообще смешно было наблюдать, что у них четыре опорных хавбека в основном составе. Результат любой ценой, но где прогресс игроков? Где Мусаев? Он не прогрессирует. Ромб — давно забытое старое. Остальное — просто слова.