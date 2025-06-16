Поле стадиона, на котором пройдёт финал Клубного ЧМ, подверглось критике

Поле стадиона «Мет Лайф» в Нью-Джерси, где пройдёт финал Клубного чемпионата мира, подверглось критике после нулевой ничьей между «Порту» и «Палмейрасом» в матче 1-го тура группового этапа.
Вингер бразильского клуба Эстевао сказал следующее:
Я думаю, что поле следовало бы немного больше полить, так как мяч летел немного медленно, что мешало темпу игры. Это было нужно и нам, и «Порту». По ходу игры пошёл дождь, из-за чего мяч катился немного быстрее.
Тренер «Палмейраса» Абел Феррейра добавил:
Вначале поле было сухим. Я не знаю, кто является покровителем дождя, но после того, как прошёл дождь, мы смогли играть в свою игру.
Рулевой «Порту» Мартин Анселми также считает, что поле повлияло на качество игры:
Я действительно считаю, что поле заставило нас быть немного неточными. Особенно когда мы хотели ускорить игру. Были некоторые ошибки (в результате), но трава для обеих команд одинаковая. Нам пришлось адаптироваться.
Стадион обычно делят два клуба НФЛ, причем обе команды играют на синтетическом покрытии. Однако по правилам ФИФА матчи Клубного ЧМ должны проходить на натуральных газонах.