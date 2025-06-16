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Поле стадиона, на котором пройдёт финал Клубного ЧМ, подверглось критике

вчера, 13:59
ПалмейрасЛоготип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)0 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Поле стадиона «Мет Лайф» в Нью-Джерси, где пройдёт финал Клубного чемпионата мира, подверглось критике после нулевой ничьей между «Порту» и «Палмейрасом» в матче 1-го тура группового этапа.

Вингер бразильского клуба Эстевао сказал следующее:

Я думаю, что поле следовало бы немного больше полить, так как мяч летел немного медленно, что мешало темпу игры. Это было нужно и нам, и «Порту». По ходу игры пошёл дождь, из-за чего мяч катился немного быстрее.

Тренер «Палмейраса» Абел Феррейра добавил:

Вначале поле было сухим. Я не знаю, кто является покровителем дождя, но после того, как прошёл дождь, мы смогли играть в свою игру.

Рулевой «Порту» Мартин Анселми также считает, что поле повлияло на качество игры:

Я действительно считаю, что поле заставило нас быть немного неточными. Особенно когда мы хотели ускорить игру. Были некоторые ошибки (в результате), но трава для обеих команд одинаковая. Нам пришлось адаптироваться.

Стадион обычно делят два клуба НФЛ, причем обе команды играют на синтетическом покрытии. Однако по правилам ФИФА матчи Клубного ЧМ должны проходить на натуральных газонах.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:10
Ну да! Без определенного кол-ва людей группу не активировать! У нас же многие за справедливость а в группу не хотятЬ)) Я этот акк сына просил чтобы он мне для этой группы сделал!
Incredulous
Incredulous ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:16
То есть, если я правильно понял, то эти аккаунты человек зарегестрировал в группе без призов для колличества, чтобы активировать группу, но играть будет с одного аккаунта? Потому что если он будет играть с нескольких аккаунтов, то это будет то же самое, что сейчас происходит в группе с призами.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:14
Сама по себе идея Клубного чемпионата мира по футболу, в его нынешнем формате, заслуживает серьёзной критики. Мне кажется, дебютный турнир не обязательно было засорять откровенно слабыми клубами. В крайнем случае провести для них короткий отборочный раунд. Ну и состояние полей оставляет желать лучшего. Можно было пригласить для их подготовки и обслуживания квалифицированных европейских специалистов.
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
Как у того танцора, то пол сучковат, то ещё что то мешает.)
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:05
Ни в коем разе!Это просто для создания группы! Раньше Shlomo так делал! Но на июнь-июль он занят! Все норм будет думаю!
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:02
Надо носорогов из Непала вызывать)))
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