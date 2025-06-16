Поле стадиона, на котором пройдёт финал Клубного ЧМ, подверглось критике

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вчера, 13:59

Поле стадиона «Мет Лайф» в Нью-Джерси, где пройдёт финал Клубного чемпионата мира, подверглось критике после нулевой ничьей между «Порту» и «Палмейрасом» в матче 1-го тура группового этапа.

Вингер бразильского клуба сказал следующее:

Я думаю, что поле следовало бы немного больше полить, так как мяч летел немного медленно, что мешало темпу игры. Это было нужно и нам, и «Порту». По ходу игры пошёл дождь, из-за чего мяч катился немного быстрее.

Тренер «Палмейраса» добавил:

Вначале поле было сухим. Я не знаю, кто является покровителем дождя, но после того, как прошёл дождь, мы смогли играть в свою игру.

Рулевой «Порту» также считает, что поле повлияло на качество игры:

Я действительно считаю, что поле заставило нас быть немного неточными. Особенно когда мы хотели ускорить игру. Были некоторые ошибки (в результате), но трава для обеих команд одинаковая. Нам пришлось адаптироваться.