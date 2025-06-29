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Челестини: «Меня не волнует критика по поводу моего переезда в Россию»

вчера, 15:45

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал критику в свой адрес из-за того, что он принял предложение работать в России.

Моя адаптация проходит достаточно хорошо. Руководство команды выделило много людей, которые помогают мне на тренировках и в обустройстве жизни. ЦСКА проявил себя как большой клуб. Что касается критики, я футбольный тренер. Поэтому могу отвечать только на футбольную критику, остальное меня не касается.

Ранее в своём интервью 49-летний швейцарец сказал, что собирается выучить русский язык.

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Челестини: «Постараюсь выучить русский язык»
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Все комментарии
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:12
Очень редко?)) да каждый год
Alex_67
Alex_67 ответ 7j5qr5vqk6gu (раскрыть)
вчера в 16:23
ЦСКА очень редко ошибается в кадровых вопросах. Откровенные провалы были, но очень редко. Навскидку их и не припомню.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:19
Хороший ответ полит злопыхателям.
Удачной работы в России Фабио.
7j5qr5vqk6gu
7j5qr5vqk6gu ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:17
А разве Фабио хороший специалист? Хотя время покажет.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:57
Челестини, как и многие, понимает, что сейчас в России жить и работать объективно не менее безопасно и комфортно, чем в Европе. Если Фабио будут угрожать, то он просто может стать гражданином Российской федерации 🇷🇺. А нашему футболу нужны хорошие специалисты
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