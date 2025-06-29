Челестини: «Меня не волнует критика по поводу моего переезда в Россию»

1751201111

вчера, 15:45

Главный тренер ЦСКА прокомментировал критику в свой адрес из-за того, что он принял предложение работать в России.

Моя адаптация проходит достаточно хорошо. Руководство команды выделило много людей, которые помогают мне на тренировках и в обустройстве жизни. ЦСКА проявил себя как большой клуб. Что касается критики, я футбольный тренер. Поэтому могу отвечать только на футбольную критику, остальное меня не касается.

Ранее в своём интервью 49-летний швейцарец сказал, что собирается выучить русский язык.