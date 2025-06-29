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Челестини: «Постараюсь выучить русский язык»

вчера, 14:35

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что постарается выучить русский язык.

Я попробую. Я говорю на пяти языках, но для меня сложно говорить по‑русски. Я знаю несколько слов. Первые недели показали, что русский язык непростой. Для меня это большой вызов, который я принимаю.

На вопрос, что он знает о Москве, швейцарский специалист ответил:

Я тут много играл как футболист, но в те времена не видел город достаточно. Автобус, стадион, отель. Однажды был здесь туристом, поэтому представление имел. Сейчас уверен, что изучу город. Моя жена будет ответственна за это, она уже прилетела.

Напомним, что о назначении 49-летнего Челестини на должность главного тренера армейцев было объявлено 20 июня.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:30
не у всех получается ...
2j7a2ccd58ja
2j7a2ccd58ja
вчера в 16:22
Вряд ли он успеет, уволят раньше, чем он выучит первое предложение.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 15:18, ред.
О - ну это похвально. Главное чтобы потом вопросы не возникали из серии "Почему стакан стоит, а вилка лежит?" )))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:58
Удачи, армейцы с НГ!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:56
Бог в помощь в работе и изучении Великого и Могучева языка.
drug01
drug01
вчера в 14:54
Желаем удачи язык очень важен!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:48
Можно было попытаться выучить русский язык, не сообщая об этом никому. Всё-таки пять языков Челестини знает и уже это заслуживает уважения. И жену Фабио привёз, что свидетельствует о настрое на продолжительное сотрудничество тренера и клуба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:43, ред.
Полиглотам проще выучить ещё один язык. Но ему будет достаточно поплотнее изучить матерный русский...
73fm73z5dtdz
73fm73z5dtdz ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:39, ред.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:37
    Свежо предание но верится с трудом! Хотя...
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