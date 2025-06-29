Челестини: «Постараюсь выучить русский язык»

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вчера, 14:35

Главный тренер ЦСКА заявил, что постарается выучить русский язык.

Я попробую. Я говорю на пяти языках, но для меня сложно говорить по‑русски. Я знаю несколько слов. Первые недели показали, что русский язык непростой. Для меня это большой вызов, который я принимаю.

На вопрос, что он знает о Москве, швейцарский специалист ответил:

Я тут много играл как футболист, но в те времена не видел город достаточно. Автобус, стадион, отель. Однажды был здесь туристом, поэтому представление имел. Сейчас уверен, что изучу город. Моя жена будет ответственна за это, она уже прилетела.

Напомним, что о назначении 49-летнего Челестини на должность главного тренера армейцев было объявлено 20 июня.