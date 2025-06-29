Клопп — о периоде работы тренером: «Нормальной жизни у меня не было»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» рассказал о том времени, когда он возглавлял английскую команду.

Сегодня я уделяю себе больше внимания. Раньше у моей машины было только три маршрута – на стадион, на тренировочную базу и домой. Можно сказать, что у меня не было нормальной жизни. Но я больше не хочу заниматься тренировками. Теперь у меня есть работа, которая приносит мне удовлетворение. Да, сейчас я тоже не сплю по утрам и ложусь спать поздно вечером, но я могу организовывать свою работу гораздо лучше. Моя жена тоже очень довольна этим.