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ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Клопп — о периоде работы тренером: «Нормальной жизни у меня не было»

вчера, 16:46

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том времени, когда он возглавлял английскую команду.

Сегодня я уделяю себе больше внимания. Раньше у моей машины было только три маршрута – на стадион, на тренировочную базу и домой. Можно сказать, что у меня не было нормальной жизни. Но я больше не хочу заниматься тренировками. Теперь у меня есть работа, которая приносит мне удовлетворение. Да, сейчас я тоже не сплю по утрам и ложусь спать поздно вечером, но я могу организовывать свою работу гораздо лучше. Моя жена тоже очень довольна этим.

Напомним, что сейчас Клопп является руководителем футбольного отдела в компании «Ред Булл».

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:30
Мне кажется, что Клопп пойдет по пути Зидана, то есть будет сидеть без работы, чтобы не разрушить свое наследие. До Ливерпуля Клопп считался неудачником, который то и дело проигрывал финал за финалом. В Ливерпуле удалось выиграть АПЛ и ЛЧ, что сделало его топ-тренером. В новой команде он может провалиться. Рисковать не будет.
jRest
jRest
вчера в 17:11
Жаль. Я бы хотел видеть команды Клоппа. Футбол потерял с его уходом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:05
Нашёл тебя на новом месте, Это хорошо...
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