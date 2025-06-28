Страх Геннадия Орлова, легенда «Реала» и знаменитый вратарь. Футболисты, завершившие карьеру в 2025 году

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28 июня 2025, 16:05

А прошло только полгода.

Некоторые из лучших футболистов своего поколения завершили карьеру в 2025 году, в число таких спортсменов входят бывшие звезды «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Реала». Разумеется, список еще пополнится, но вот что мы имеем на конец июня.

Марсело

Позиция левого крайнего защитника в «Реале» теперь точно ассоциируется с бразильским флагом. Раньше там бровку бороздил Роберто Карлос, а потом ему на смену пришел Марсело. Конечно, многие скажут, что Карлоса никогда и никому не затмить, но Марсело провел почти 15 лет в Мадриде и взял трофеев поболее, чем бывший игрок «Анжи». В 2023 году Марсело перешел во «Флуминенсе» после непродолжительного пребывания в «Олимпиакосе». Бразилец — один из немногих игроков, выигравших пять титулов Лиги чемпионов с одной и той же командой. Его имя вошло в историю не только «Реала», но и всего мирового футбола.

Пепе Рейна

Казалось, что Рейна будет играть вечно, но 42-летний вратарь завершил карьеру в мае 2025 года. Один из лучших киперов своего поколения, Рейна начал свою карьеру в «Барселоне», затем присоединился к «Вильярреалу», а в 2005 году — к «Ливерпулю», начав восьмилетний период карьеры на «Энфилде». Он провел 394 матча за «красных», выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, а также вышел в финал Лиги чемпионов 2007 года. Выиграв еще несколько трофеев с «Наполи» и «Баварией», Рейна выступал за «Милан», «Лацио», «Астон Виллу» и «Вильярреал», прежде чем прошлым летом присоединиться к «Комо». Ушел красиво — был удален с поля в своей последней игре, когда играли с «Интером». Без дела не сидит — уже готовится к новой работе.

Матс Хуммельс

В апреле 2025 года Хуммельс объявил, что по окончании сезона завершит свою 18-летнюю футбольную карьеру. Опытный защитник, которому в декабре прошлого года исполнилось 36 лет, в социальных сетях сообщил, что сезон 2024/25 в составе «Ромы» станет для него последним. Хуммельс, сыгравший важную роль в победе Германии на чемпионате мира 2014 года, начал свой путь в молодежной команде мюнхенской «Баварии», дебютировал за взрослую команду в 2007 году. Матс провел 508 официальных матчей за «Боруссию» Дортмунд и 118 — за «Баварию». Его считают одним из лучших центральных защитников в современной истории Бундеслиги.

Адам Лаллана

Бывший полузащитник сборной Англии Лаллана завершил карьеру в возрасте 37 лет. Хавбек, сыгравший 34 матча за «Трех львов», вернулся в «Саутгемптон» в прошлом сезоне, начав серьезную карьеру именно в этом клубе. Ушел в «Ливерпуль» в 2014 году, выиграл Премьер-Лигу и Лигу чемпионов.

«Я горжусь своей игровой карьерой и ни о чем не жалею. Я принимаю все взлеты и падения, поскольку они сформировали меня таким, какой я есть», — сказал недавно Лаллана.

Джонни Эванс

Эванс ушел из футбола после того, как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек в мае 2025 года. Один из самых титулованных игроков Северной Ирландии, 37-летний защитник провел в общей сумме 240 матчей за «Юнайтед», выиграв три титула Премьер-Лиги, Лигу чемпионов и два Кубка Англии. Он также выступал за «Вест Бромвич» и «Лестер», став одним из самых недооцененных защитников своего поколения. Ходят слухи, что Эванс останется на «Олд Траффорд» в качестве тренера в следующем сезоне.

Фелипе Мело

Мело провел успешную карьеру, прежде чем уйти на пенсию в возрасте 41 года. Он завоевал 20 трофеев в пяти клубах, а также Кубок конфедераций в 2009 году. Роберто Манчини хвалил бразильца, отмечая его характер. Когда Мело играл за «Интер», это был настоящий цепной пес, который часто получал желтые карточки. Он уходит на пенсию, заработав 258 желтых карточек за карьеру. Выступал также за «Ювентус», «Галатасарай», «Палмейрас» и «Флуминенсе».

Тоби Алдервейрелд

В ноябре 2024 года Алдервейрелд объявил о своем уходе из профессионального футбола по окончании сезона 2024/25, из сборной Бельгии он ушел годом ранее. Хотел сыграть за «Антверпен» в еврокубках на прощание, но не сумел. В России запомнился тем, что его фамилию не смог выговорить Геннадий Сергеевич Орлов. Впрочем, ее даже напечатать без ошибок сложно, поверьте на слово.

Ян Вертонген

Бывший защитник «Тоттенхэма» еще в марте объявил, что завершит карьеру этим летом. Это произошло через год после того, как капитан «Андерлехта» завершил свою международную карьеру в сборной, став рекордсменом по количеству матчей за бельгийцев — 157. Вертонген вписал себя в историю «Тоттенхэма», сыграв 315 матчей за «шпор» в период с 2012 по 2020 год. Ушел по причине травм, которые его мучают уже долгое время.

Симон Кьер

Кьер завершил карьеру в возрасте 35 лет, поиграв за «Севилью», «Лилль», «Фенербахче», «Милан», «Аталанту», «Рому», «Вольфсбург» и «Палермо». Его единственный трофей пришелся на 2021 год, когда он выиграл титул Серии А с «Миланом». Симон также вошел в историю сборной Дании, сыграв на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Помог спасти Кристиана Эриксена, который потерял сознание прямо на поле во время Евро-2020.

Карлос Вела

Вела поиграл за «Арсенал» и «Реал Сосьедад», прежде чем в 2018 году отправиться в США . Поиграл в «Лос Анджелесе» шесть сезонов, в 2025 году остался без клуба и решил завершить карьеру. Вела сыграл 72 матча за сборную Мексики и забил 19 голов.

Хосе Кальехон

Кальехон официально объявил о своем уходе из профессионального футбола в возрасте 38 лет. Воспитанник знаменитой академии «Реала» сыграл 78 матчей за первую команду мадридцев в период с 2011 по 2013 год и выиграл Ла Лигу под руководством Жозе Моуриньо. Бывший игрок сборной Испании провел неплохую карьеру, выступая за такие клубы, как «Гранада», «Эспаньол», «Наполи» и «Фиорентина».

Бонусы: в этом календарном году о завершении карьеры также заявили Денис Глушаков, Томаш Губочан, Альваро Негредо, Дрис Мертенс и Антон Шунин.