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Худяков выбыл на месяц после падения с велосипеда и перелома запястья

вчера, 16:23

Российский вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков будет восстанавливаться после операции на запястье не менее одного месяца.

Напомним, что 10 июля голкипер сломал руку, упав с велосипеда по пути на тренировку.

О восстановлении Худякова рассказал его агент Владимир Кузьмичев:

Точных прогнозов по восстановлению Худякова никто не даст, наверное. Предварительно, месяц точно займет восстановление после операции. Сама операция прошла нормально, Даня восстанавливается. Конечно, этот случай настроения не добавит. Все‑таки он готовился к сезону с прицелом того, что мог бы стать первым номером прямо с начала чемпионата. Но ничего, будет сильнее.

Худяков перешел в «Штурм» в июле прошлого года из «Локомотива». В своем первом заграничном сезоне Даниил стал чемпионом Австрии, однако провел за команду из Граца лишь четыре матча, пропустив четыре мяча и дважды отыграв «на ноль».

Новый сезон в австрийской Бундеслиге стартует 1 августа.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 18:01
Пожелаю Даниилу скорейшего восстановления - всё таки травма руки , а его амплуа - вратарь.
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