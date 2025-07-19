Турецкий клуб, который возглавил Юран, усилился российским футболистом

1752941397

вчера, 19:09

«Серик Беледиеспор» объявил о переходе защитника . Контракт с российским игроком рассчитан на два года.

На протяжении нескольких лет футболист выступал за «Пари НН». В прошлом сезоне он провёл в составе нижегородского клуба 31 матч во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Турецкую команду перед началом нового сезона возглавил .