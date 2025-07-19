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Турецкий клуб, который возглавил Юран, усилился российским футболистом

вчера, 19:09

«Серик Беледиеспор» объявил о переходе защитника Кирилла Гоцука. Контракт с российским игроком рассчитан на два года.

На протяжении нескольких лет футболист выступал за «Пари НН». В прошлом сезоне он провёл в составе нижегородского клуба 31 матч во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Турецкую команду перед началом нового сезона возглавил Сергей Юран.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 06:42, ред.
Я примерно так и догадался поэтому и пояснил.
В новостях прозвучало, что Юран возглавил турецкий клуб и для многих это показалось крутостью.
Но никто не задался вопросом о уровне команды.
Гоцук, Тихий, Берковский это игроки, которых Юран взял на усиление команды.
После этого уже надо задуматься об уровне команды.
Кстати цель "Серика" на сезон удержаться в первой лиге, а на следующий сезон выход в суперлигу Турции.
Наполеоновские планы, если это правда, то Юрана попрут уже по ходу сезона.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 06:26
Поэтому я и сказал что неизвестно!А вглубь вопроса как грится не углублялся)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 06:20
Прежде чем отвечать на этот вопрос надо посмотреть, что из себя представляет турецкий клуб и уровень Гоцука.
Гоцук весьма посредственный футболист по меркам российского футбола, которому в сентябре исполнилнится 33 года и скорее всего это закат карьеры.
А, что из себя представляет турецкий клуб?
Команда только, что впервые в истории вышла в первую лигу Турции, а до этого выступала только в низших лигах. По итогам сезона скорее всего опять вернётся во вторую лигу.
Это по сути деревенская команда со стадионом на 2 250 мест.
Возможно Гацук будет лидером и самым известным футболистом за всю историю клуба и отберет это звание у Мирлана Мурзаева.
Короче Юран упал на самое дно и Гоцука за собой потащил.
Байкал-38
Байкал-38 ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 06:00
А из Бразилии, Аргентины, других стран южной Америки и Африки вообще толпами валят.
А европейцы из своих стран бегут как спринтеры.
О чём речь?!!!
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:15
Не игроки так тренеры потихоньку покидают страну
ms77qmzxaw5e
ms77qmzxaw5e
вчера в 22:28
Серёга молодец, собирает кооманду, жаль что это в Турции а не у нас
sv_1969
sv_1969 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:20
Ну почему бы и нет))))))
sv_1969
sv_1969 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 20:20
И это в принципе будет логично с его стороны!
Брулин
Брулин
вчера в 20:17
Филиал Химок в Турции 🤣
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 20:10
Думаю, это не последний россиянин в составе турецкого клуба. Юран будет и дальше своих подтягивать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:41
Не известно будет ли это усилением
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:19
Серега еще не одного переманит...:)))
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