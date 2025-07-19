Турецкий клуб, который возглавил Юран, усилился российским футболистом

«Серик Беледиеспор» объявил о переходе защитника Кирилла Гоцука. Контракт с российским игроком рассчитан на два года.
На протяжении нескольких лет футболист выступал за «Пари НН». В прошлом сезоне он провёл в составе нижегородского клуба 31 матч во всех турнирах, отличившись двумя голами.
Турецкую команду перед началом нового сезона возглавил Сергей Юран.
В новостях прозвучало, что Юран возглавил турецкий клуб и для многих это показалось крутостью.
Но никто не задался вопросом о уровне команды.
Гоцук, Тихий, Берковский это игроки, которых Юран взял на усиление команды.
После этого уже надо задуматься об уровне команды.
Кстати цель "Серика" на сезон удержаться в первой лиге, а на следующий сезон выход в суперлигу Турции.
Наполеоновские планы, если это правда, то Юрана попрут уже по ходу сезона.
В новостях прозвучало, что Юран возглавил турецкий клуб и для многих это показалось крутостью.
Но никто не задался вопросом о уровне команды.
Гоцук, Тихий, Берковский это игроки, которых Юран взял на усиление команды.
После этого уже надо задуматься об уровне команды.
Кстати цель "Серика" на сезон удержаться в первой лиге, а на следующий сезон выход в суперлигу Турции.
Наполеоновские планы, если это правда, то Юрана попрут уже по ходу сезона.
Гоцук весьма посредственный футболист по меркам российского футбола, которому в сентябре исполнилнится 33 года и скорее всего это закат карьеры.
А, что из себя представляет турецкий клуб?
Команда только, что впервые в истории вышла в первую лигу Турции, а до этого выступала только в низших лигах. По итогам сезона скорее всего опять вернётся во вторую лигу.
Это по сути деревенская команда со стадионом на 2 250 мест.
Возможно Гацук будет лидером и самым известным футболистом за всю историю клуба и отберет это звание у Мирлана Мурзаева.
Короче Юран упал на самое дно и Гоцука за собой потащил.
Гоцук весьма посредственный футболист по меркам российского футбола, которому в сентябре исполнилнится 33 года и скорее всего это закат карьеры.
А, что из себя представляет турецкий клуб?
Команда только, что впервые в истории вышла в первую лигу Турции, а до этого выступала только в низших лигах. По итогам сезона скорее всего опять вернётся во вторую лигу.
Это по сути деревенская команда со стадионом на 2 250 мест.
Возможно Гацук будет лидером и самым известным футболистом за всю историю клуба и отберет это звание у Мирлана Мурзаева.
Короче Юран упал на самое дно и Гоцука за собой потащил.
А европейцы из своих стран бегут как спринтеры.
О чём речь?!!!
А европейцы из своих стран бегут как спринтеры.
О чём речь?!!!