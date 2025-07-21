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«Фенербахче» исполнит мечту болельщицы, которая умерла от рака

вчера, 23:26

Турецкий «Фенербахче» проведет мероприятие на первом матче сезона в память о болельщице Дуйгу Оздин, которая умерла от рака в возрасте 35 лет.

Однажды молодая женщина написала в соцсетях такое сообщение:

«Фенербахче», когда я одержу победу над раком, может мы запустим воздушные шарики на стадионе?

Этот пост отметили и распространили многие другие поклонники стамбульского клуба. Когда пришла печальная новость о смерти Дуйгу, пресс-служба «Фенербахче» заявила о том, что мечта болельщицы все равно будет исполнена.

На первом официальном матче сезона на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» запустят 1907 воздушных шаров. Число выбрано в честь года основания клуба.

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112910415
112910415
сегодня в 05:35
красиво и достойно
Гость
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