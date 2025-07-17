Дуран не явился на первую тренировку в «Фенербахче»

Нападающий «Фенербахче» Джон Дуран, недавно перешедший в клуб из саудовского «Аль-Насра», отсутствовал на первой тренировке.
Главный тренер турецкой команды Жозе Моуриньо уже высказался о некорректном поведении новичка:
Это неуважение. Есть чёткие правила. Те, кто их не соблюдает, столкнутся с последствиями. Мы поговорим с ним. Если, конечно, он появится.
В прошлом сезоне Дуран провёл в составе «Аль-Насра» 18 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.
Звучит как вызов для Дурана
Звучит как вызов для Дурана
У них там вообще на тренировки только роналду ходит, набивает 1000 голов))
У них там вообще на тренировки только роналду ходит, набивает 1000 голов))