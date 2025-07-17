Дуран не явился на первую тренировку в «Фенербахче»

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вчера, 09:17

Нападающий «Фенербахче» , недавно перешедший в клуб из саудовского «Аль-Насра», отсутствовал на первой тренировке.

Главный тренер турецкой команды уже высказался о некорректном поведении новичка:

Это неуважение. Есть чёткие правила. Те, кто их не соблюдает, столкнутся с последствиями. Мы поговорим с ним. Если, конечно, он появится.

В прошлом сезоне Дуран провёл в составе «Аль-Насра» 18 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.