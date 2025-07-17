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Дуран не явился на первую тренировку в «Фенербахче»

вчера, 09:17

Нападающий «Фенербахче» Джон Дуран, недавно перешедший в клуб из саудовского «Аль-Насра», отсутствовал на первой тренировке.

Главный тренер турецкой команды Жозе Моуриньо уже высказался о некорректном поведении новичка:

Это неуважение. Есть чёткие правила. Те, кто их не соблюдает, столкнутся с последствиями. Мы поговорим с ним. Если, конечно, он появится.

В прошлом сезоне Дуран провёл в составе «Аль-Насра» 18 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:39
ведёт себя по-дурански ! )
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 09:32
..Если, конечно, он появится...
Звучит как вызов для Дурана
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:21
Попал к саудитам и забил на футбол, разбаловали его большими бабками.
У них там вообще на тренировки только роналду ходит, набивает 1000 голов))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
У саудитов может это было в порядке вещей...
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