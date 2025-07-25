Агент Худякова назвал ориентировочные сроки восстановления голкипера

Владимир Кузьмичев, агент голкипера «Штурма» , сообщил о процессе восстановления игрока после травмы запястья, полученной в результате падения с велосипеда по пути на тренировку.

Понимаете, для вратаря травма руки воспринимается иначе, чем для полевых игроков, и никто не будет торопиться с восстановлением. Процесс идет согласно графику, всё в порядке, Даня активно работает. Думаю, что через три недели, максимум через месяц, он снова появится на поле. К тренировкам, скорее всего, он вернется раньше, но выход в игру будет зависеть от его состояния, и окончательное решение примет тренер по вратарям.